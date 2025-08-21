Автономният район Ксизанг отбелязва 60-годишнината от основаването си с парад, демонстриращ напредъка

В четвъртък сутринта парадни формации, представляващи ключови национални символи и други групи, преминаха покрай площада на двореца Потала в Лхаса, столицата на автономния район Ксизанг, в югозападен Китай, за да отбележат 60-годишнината от основаването на региона.

Парадът беше част от поредицата тържества в Лхаса в четвъртък, на които присъстваха китайският президент Си Дзинпин, също генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП) и председател на Централната военна комисия, както и други висши служители.

По време на масовия парад знамето на Комунистическата партия на Китай (ККП) водеше шествието, следвано по ред от формации, носещи националното знаме, националния герб, портрети на Си и следващите висши китайски лидери, официални лозунги, както и контингенти на Народноосвободителната армия (НОАК), въоръжената полиция, съдебните и правоохранителните служители и женските милиции.

След епохалната демократична реформа през 1959 г., автономният район Ксизанг е основан през септември 1965 г., което означава исторически преход от феодално крепостничество към социализъм, характеризиращ се с народна демокрация.

Регионът започна да упражнява всеобхватна регионална етническа автономия, гарантирайки, че хората от всички етнически групи са господари на страната, което помага за разгръщане на тяхната инициатива, ентусиазъм и креативност в развитието.

От 18-ия национален конгрес на ККП през 2012 г. Централният комитет на ККП, в основата на който е другарят Си Дзинпин, отдава голямо значение на работата, свързана с Ксизанг, проявявайки дълбока грижа и голяма загриженост за хората от всички етнически групи в региона.

Си очерта четири ключови приоритета за Ксизанг – стабилност, развитие, опазване на околната среда и гранична сигурност, и определи стратегическите цели за постигане на трайна стабилност и висококачествено развитие. Тези директиви очертаха курса и предоставиха фундаментални насоки за изграждането на модерен социалистически Ксизанг.

През последните шест десетилетия Ксизанг постигна исторически етапи в своето икономическо и социално развитие, демонстрирайки забележителния успех на китайската система за регионална етническа автономия и подхода на ККП към управлението на региона. Тази година се очаква регионалният брутен вътрешен продукт (БВП) на Ксизанг да надхвърли 300 милиарда юана (около 42 милиарда щатски долара), а регионът е премахнал хилядолетната абсолютна бедност и е постигнал умерено проспериращо общество във всички отношения, наред с останалата част от нацията.

