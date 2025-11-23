Автомобилните производители ускоряват сътрудничеството си с партньори в Китай в областта на NEV

Многобройни мултинационални автомобилни производители пуснаха нови продукти специално за китайския пазар на Международното автомобилно изложение в Гуанджоу 2025, открито в петък, водени от значителното търсене в сектора на превозните средства с нова енергия (NEV) в Китай.

Те също така ускоряват локализацията чрез сътрудничество с китайски компании в областта на новата енергия.

Немската автомобилна компания Audi, след миналогодишния дебют на концептуален автомобил с нова енергия на международното автомобилно изложение в Гуанджоу, представи премиерата на нов концептуален SUV автомобил тази година.

Дизайнът му е в съответствие с философията на Китай за висококачествено разработване на NEV, включваща 800-волтова система за високо напрежение и над 700 километра пробег.

Освен това, ускоряването на локализацията чрез сътрудничество в Китай представлява нова стратегическа насока за този мултинационален автомобилен производител.

„Китай е най-важният пазар за Audi в световен мащаб. Не само това, ние имаме и най-дългата история тук. Преди почти 40 години стигнахме до първия китайски производител на премиум автомобили и локализирахме продуктите си в Китай. Сега Китай е и най-големият развиващ се пазар по отношение на NEV, този, който се трансформира най-бързо от всеки друг и също така е по-иновативният“, каза Фермин Сонейра, главен изпълнителен директор на Audi и SAIC Cooperation Project.

Според представител на американския автомобилен производител Ford, основната причина мултинационалните автомобилни производители да ускоряват сътрудничеството си с Китай в сектора на NEV е стабилната и всеобхватна индустриална верига за NEV в Китай.

„Китай развива цялата си индустриална верига за NEV от поне 15 до 20 години. Развитието на индустриалната верига за NEV в Китай е отлично, а неотдавнашният експлозивен растеж на марките NEV на пазара всъщност представлява процес на дългосрочно натрупване, водещ до успех“, каза Ву Шенгбо, президент и главен изпълнителен директор на Ford China.

Немският автомобилен производител Mercedes-Benz представи първия си изцяло електрически модел с технология за електрическо задвижване, вдъхновена от F1, което представлява пробив в индустрията.

„Описваме това като двойния двигател, силата на нашия център за изследвания и разработки в Пекин и Шанхай, работещи ръка за ръка. И поради тази много силна верига за доставки и партньорски компании, нашия приятелски кръг, ние сме много отдадени на по-нататъшното увеличаване на степента на локализация“, каза Оливър Тон, член на борда на Mercedes-Benz Group AG.

Автомобилното изложение ще продължи до 30 ноември. На показ са близо 100 дебютни модела и над 1000 превозни средства. От тях 629 са NEV, което представлява над 60% от общия брой.

Видео: https://youtu.be/yHBGw6Ipd9k

Източник: CCTVPlus

