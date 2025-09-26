Астронавтите от Shenzhou-20 завършиха четвъртата си космическа разходка

Екипажът на Shenzhou-20 на борда на китайската орбитална космическа станция завърши четвъртата си космическа разходка в петък сутринта, според Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Триото астронавти – Чен Донг, Чен Жонгруи и Уан Джие – работи извън космическата станция в продължение на около шест часа и завърши всички възложени задачи в 01:35 часа по пекинско време, подпомагани от роботизираната ръка на космическата станция „Тиангонг“ и екип за контрол от земята.

Чен Жонгруи и Уан Джие, натоварени с провеждането на космическата разходка, завършиха инсталирането на устройства за защита от отломки и инспекцията и поддръжката на външно оборудване, според CMSA.

Това е първият път, когато космическа разходка се извършва от двама астронавти от третата група новобранци на Китай.

Досега астронавтите от Shenzhou-20 са извършили четири извънкорабни дейности, което ги прави един от китайските екипажи, които са извършили най-много космически разходки на борда на орбиталната космическа станция.

Екипажът е прекарал в орбита повече от 150 дни, като е извършил голям брой научни експерименти и технологични тестове.

Астронавтите от Shenzhou-20 влязоха в космическата станция на 25 април за мисия, която се очаква да продължи около 6 месеца.

