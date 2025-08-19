Следното е отворено писмо от Теш Чантхорн, камбоджански преводач и учен, до представителите на международния дипломатически корпус, делегации от 33 държави и други международни наблюдателни екипи, които наскоро посетиха Тайланд, както съобщава Khaosod English.

„Уважаеми членове на дипломатическия корпус и международните наблюдателни екипи,

Притеснявам се, че някои от вас може да са били подведени от някои от твърденията, направени от Тайланд по време на неотдавнашното ви посещение.

Изготвил съм списък с важни точки, които трябва да вземете предвид, преди да прецените коя държава може да е права или не по отношение на скорошните гранични сблъсъци, както и на продължаващите обвинения и контраобвинения.

Първото нещо, което трябва да проучите, е картата, която е призната от международното право и Международния съд на ООН, както и Френско-сиамския договор от 1907 г.

Всички вие трябва да внимавате за триковете, използвани от Тайланд. Те стреляха първи и многократно нарушаваха настоящото прекратяване на огъня. Като част от усилията си да провокират реакция от камбоджанските въоръжени сили, те използваха прашки, за да изстрелват топчета и сачмени лагери по нашите сили, и разположиха барикади от бодлива тел на наша територия.



Когато Камбоджа предложи да отнесе териториалните спорове до Международния съд за разрешаване, Тайланд отказа. Защо?



Тайландското ръководство ви показа и чисто нови противопехотни мини, които не са в нашия инвентар, като претекст за повдигане на обвинения срещу Кралските камбоджански въоръжени сили (RCAF).



Ако тези мини PMN-2 бяха взети от минно поле, щифтовете за задействане щяха да бъдат премахнати, за да бъдат активни и функционални. Но щифтовете не бяха премахнати.



Защо тайландците не покажат къде се твърди, че са открити тези мини на картата? Ако искат хората да повярват, че тези мини са поставени от войските на RCAF, те трябва да покажат точно къде са поставени и колко далеч от границата е. Що се отнася до използването на тези мини като доказателство, тайландската общественост може да бъде измамена, но международните специалисти по боеприпаси лесно ще разкрият лъжите им.



Неоспоримата истина несъмнено ще излезе наяве. Тайландското правителство изглежда се опитва да се оправдае от факта, че цинично е поставило свои собствени мини в опит да инкриминира Камбоджа.



Тайландското правителство или военни ще бъдат разобличени пред света заради своите измамни и вероломни тактики. Използвайки противопехотни мини като фалшив претекст, те се опитват да оправдаят войната си за нахлуване и да преследват дългогодишните си експанзионистични амбиции срещу Камбоджа – програма, която историята никога няма да прости, нито ще забрави.“

