Архиерейска света Литургия в столичния храм „Св. великомъченик Мина“

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил тържествената света Литургия в обновения столичен храм, носещ името на светия великомъченик Мина, бе възглавена от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит.

Той съслужи с прот. Андон Софиин – председател на храма, протойерей Георги Димитров, протойерей Лъчезар Попов, свещеник Лука Китин, столични свещеници и дякон Димитър Стефанов.

„На този ден – единадесетия ден на месец ноември, светата Църква чества свети Мина – един от големите мъченици, който живял в онова смутно време, когато се прославили и мъчениците Георги и Димитър в други части на Римската империя. Подобно на свети Георги свети Мина също бил воин, но като оставил своето задължение и виждайки на какви притеснения са подложени християните, се отделил в пустинята и там живеейки по Божиите закони, подготвил душата си, така че да даде честен и истински отговор пред Бога. Действително такъв момент настъпил, когато започнали поредните езически тържества и свети Мина, неиздържайки, отишъл и изобличил всички тези безчестия, които били съпроводени не просто с принасяне на идоложертвени храни, но и с безсрамни дела между хората, които безчестяли въобще човешкото естество“, каза в словото си епископ Йоан и допълни, че изобличавайки това нечестие „свети Мина бил заловен и подложен на мъчения, така щото чрез тях той да бъде отново върнат към езичеството и да се отрече от Христа“.

„Нека и ние, четейки и вдъхновявайки се от жизнеописанията на такива мъченици като свети Мина, да се укрепяваме в нашия ежедневен подвиг и готвейки се за вечния живот – стъпка по стъпка и ден подир ден, да се удостоим с небесното Царство, какъвто е и смисълът на човешкия живот“, каза още в словото си епископ Йоан. Той преподаде и архипастирския благослов на Негово Светейшество към председателя на храма и енориашите, като им пожела дълги години да служат ревностно на Бога. От своя страна прот. Андон Софиин благодари на епископ Йоан за отслужването на светата Литургия и изрази радостта си, че тазгодишния храмов празник енориашите посрещат в обновена църква.

По време на богослужението християните имаха възможността да се поклонят и благословят от мощи на свети Мина, донесени в храма за поклонение, а в края на богослужението бе отслужен и водосвет.

Обновлението на храма „Св. Мина“ в кв. „Слатина“ започна на 25 март миналата година с отслужването на водосвет. Храмът е на над сто и петдесет години като продължава и днес да привлича и духовно да укрепява християните не само от квартал „Слатина“, но и от столицата.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares