Ардан Йозменоглу: Живея с изкуството!

Топъл петъчен следобед, мирише вече на пролет и всички са усмихнати заради Слънцето и че скоро света ще се събуди за нов живот. А и още една причина предстои празника на жената. Сякаш всичко е взаимосвързано. Жената дава живот, грижа и любов…и в същото време жената е сила.

Вълнувам се, защото предстои среща с една вдъхновяваща и много интересна жена. Жена, която е цялата изкуство – Ардан Йозменоглу. Тя е с първата си самостоятелна изложба в България – „По стъпките на първите“. Ардан е известна със своя нестандартен и креативен стил на изкуство. Както и с това, че тя увековечава жените – творци, които още от времето на Османската империя са полагали основите на пътя на бъдещите поколения.. Точно този неин ярък и запомнящ се почерк я прави международно признат, харесван и търсен артист.

Изложбата на Ардан Йозменоглу е по повод на Международният ден на жената – Осми Март, организирана от Посолството на Република Турция в България.

Тя се съгласи да разкаже повече за себе за читателите на информационен сайт „Novinata.bg”, пред Жаклин Златанова и Кристина Тенева. Среащата ни беше в Арт галерия „Виваком“ , в залата сред нейните творения.

Здравейте Ардан, Благодаря, че приехте да поговорим. Бихте ли ни се представили? Разкажете ни малко повече за себе си.

– Да. Аз съм Ардан Озменоглу. Аз съм съвременен художник от Истанбул, Турция. Аз съм художник и преподавател в университета Билкент.

Изложбата е под името „По стъпките на пионерите“. Бихте ли ни разказали защо решихте да я наречете по този начин?

-Когато разгледах историята на изкуството в Турция, разбрах, че има водещи жени художници. Те проправиха пътя ми като жена художник от Турция и са се сблъсквали с толкова много предизвикателства, както много жени художници по света. Това са жените художници, които обожавам.Това са – Михри Мюшфик, Хале Асаф, Фахрелниса Зейд, Алие Бергер, Сабиха Бенгуташ. Харесвам работата им и исках да им изкажа голямо „Благодаря“ чрез моето изкуство.

Откога се занимавате с изкуство? Кога започнахте да творите?

-Няма да повярвате, но от детството ми. От петгодишна възраст рисувам като луда и имах късмета, че семейството ми го прие и ме подкрепяше от най-ранна възраст.

Значи наистина дълго време?

-Да, винаги съм се занимавала с това. Живея с изкуството!

Интересно ми е как ви хрумна идеята за листчетата, неона и стъклото?

-Докато завършвах магистратурата си, търсех материал, който да включва. Концепция, също и хартия, защото обичам да работя с хартия. И тогава открих, че листчетата, които използваме, за да запомняме, да не забравим нещо, знаете, просто да напишем една-две думи на тях. И след това комбинирах моите техники върху тях, се получи като по чудо. Завърших картината си и я оставих за един ден в студиото , а на следващия ден открих, че на тях [листчета] вълните са точно такива, каквито исках. Виждате произведенията. Те са триизмерни като моите скулптури. Обичам триизмерното и обичам да виждам произведения на изкуството, които ти дават толкова много перспективи.

Никога не съм виждала подобен стил, а се интересувам от изкуство. Смятате ли, че това е нов стил, който, може би, художниците в бъдеще ще възприемат?

-Възможно е. Това е съвременно изкуство.

От какво черпите вдъхновение? Какво ви вдъхнови да създадете всяко едно от тези произведения?

-Като художник, мисля, че всички художници са като мен, ние сме наблюдателни. Наблюдаваме всичко. Наблюдаваме природата, наблюдаваме хората около нас. Познаваме чувствата и знаем как да ги усещаме, докосваме, откриваме, изследваме. Това е най-важното.

Вече видях няколко от тях, но имате ли някоя, която да ви е любима?

-Знам, че това е прост и елементарен отговор, но всички са ми любими. В противен случай не бих ги окачила. Понякога и аз имам това усещане. Казвам си: „Не, това не е завършено. Това не е това, което искам.“ и го унищожавам. Ако я окача, това означава, че ми е любима.

Вие сте обиколила целия свят с цел да показвате изкуството си. Имате ли място, на което наистина ви е харесало да правите изложба?

-Ню Йорк. Любимият ми град! Обожавам Ню Йорк! Той е супер вдъхновяващ! Трябва да отидете!

Интересува ме как протича един типичен ден за вас, защото разбирам, че създаването на това отнема много време?

-Не знам какво правят другите художници, но аз се събуждам с изкуство, защото студиото и домът ми са заедно. Никога не съм искала да ги разделям. Имам такава дисциплина, при която започвам рано сутрин и работя до късно през нощта.

Изкуството е на първо място и в другите аспекти на живота ми. На второ и трето място са приятелите и семейството ми и те се променят. Понякога семейството ми е на второ място, а приятелите ми – на трето, друг път приятелите ми са на второ място, а семейството ми – на трето, но на първо място винаги е изкуството. Аз живея с него!

Като жена понякога нещата могат да бъдат трудни. Какво е необходимо, за да бъдеш артист в един мъжки свят? Ако имате един съвет за жените, какъв би бил той?

-Просто следвайте пътя. Например, можете да видите „Страданието“ на Фрида Кало. Тя е наистина вдъхновяваща за мен. Чела съм книгите ѝ; гледала съм картините ѝ с часове и мисля, че я усещам. Когато се сблъсквам с някакви трудности и неприятности, си мисля за други жени художници и за техния принос и успехи.

Искам да знам само от чисто любопитство – каква жена сте?

-Мисля, че съм забавна, депресивна, чувствителна, но никога не съм ядосана. Наистина ми е трудно да се ядосвам (смее се).

-Виждам го по лицето ви. Винаги сте усмихната и изразителна. Друг доста общ въпрос – имате ли любим сезон?

-Есента. Обичам есента. Ако погледнете скулптурите ми от дървета, можете да видите, че винаги се вдъхновявам от есента. Тя е магнетична, сякаш е нещо не от този свят.

Обичате ли да четете книги? Имате ли любим автор?

-Обичам да чета книги! Любимата ми книга е Tutunamayanlar („Откъснатият“) на Oğuz Atay. Чела съм книгата му десет пъти и винаги се връщам към нея. Обичам го и го уважавам!

Имате ли любимо място в Турция?

-Любимото ми място е домът ми и студиото ми в Истанбул. Обичам да бъда там. Имах късмета да наследя къща от баба ми. Това е стара истанбулска къща и сега живея там, където е живяла баба ми. Това я прави толкова специална за мен. Дори не искам да излизам!

Кой е любимият Ви художник?

-Имам много любими художници. Марина Абрамович, Луиз Буржоа, Фрида Кало. Обичам художниците, независимо от тяхното изкуство. Увличам се по изкуството и по художниците и не мога да кажа, че не харесвам даден художник. Харесвам почти всички.

Ардан, благодари ви, че ни позволихте да се докоснем до вас и вашето изкуство. Пожелавам ви, София и други български градове да бъдат включени във ващият календар от събития и изложби. Надявам, се все по-често да ви виждаме тук.

интервю на Жаклин Златанова и Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

Изложбата на Ардан Йозменоглу „По стъпките на първите“ ще може да се посети до 14-ти март 2025 в Арт Галерия „Виваком“

„I Live with Art“ – Ardan Özmenoglu, contemporary artist from Turkey with her first solo exhibition in Bulgaria.

It is a warm Friday afternoon ,it smells like spring and everyone is smiling because of the sun and that soon the world will wake up to a new life. And one more reason the International Women’s Day is approaching. It’s like everything is interconnected. The woman gives life, care and love…and at the same time the woman is strength.

I am excited because I am about to meet an inspiring and very interesting woman. A woman who is the embodiment of art – Ardan Özmenoglu. She is having her first solo exhibition here in Bulgaria – „In the Footsteps of Pioneers“. Ardan is known for her extraordinary and creative style of art. As well as for the fact that she immortalizes women artists who have been laying the foundations of the path of future generations since the time of the Ottoman Empire… It is this vivid and memorable signature of hers that makes her an internationally recognized, liked and sought after artist.

Ardan Özmenoglu’s exhibition is on the occasion of the International Women’s Day – 8th of March, organized by the Embassy of the Republic of Turkey in Bulgaria.

She agreed to tell us more about herself for the readers of news website „Novinata.bg“. Our meeting was in the Art Gallery „Vivacom“ , in the hall among her creations.

Jacqueline: Could you please introduce yourself? Tell us a little bit more about yourself.

Ardan: Yes. I’m Ardan Ozmenoglu. I’m a contemporary artist from Istanbul, Turkey. I am an artist and a lecturer at Bilkent University.

Jacqueline: The exhibition is named „In the Footsteps of Pioneers“. Could you tell us why you decided to call it that?

Ardan: When I looked into the history of art in Turkey, I realized that there were leading women artists. They paved the way for me as a woman artist and they faced as many challenges as many women artists around the world from Turkey. These are the women artists that I adore -Mihri Müşfik, Hale Asaf,Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger, and Sabiha Bengütaş. I like their work and I wanted to say a big „thank you“ to them through my art.

Jacqueline: When did you start creating art?

Ardan: You wouldn’t believe it, but since I was a kid. I’ve been drawing like crazy since I was five years old, and I was lucky that my family accepted it and supported me from a very young age.

Jacqueline: So, a really long time?

Ardan: Yeah, I’ve always been into it. I live with art!

Jacqueline: I’m curious, how did you come up with the idea of the sticky notes, the neon and the glass?

Ardan: While finishing my master’s degree, I was looking for material to incorporate. A concept, also paper because I love working with paper. And then I discovered that the slips of paper that we use to remember, not to forget something, you know, just to write a word or two on them. And then I combined my techniques on them, it worked out miraculously. I finished my painting and left it in the studio for a day, and the next day I found that on them [sticky notes] the waves were exactly what I wanted and envisioned. You can see it in my works. They are three-dimensional like my sculptures. I love three-dimensional and I love seeing artwork that gives you so many perspectives.

Jacqueline: I’ve never seen a style like that, and I’m interested in art. Do you think this is a new style that, perhaps, artists will adopt in the future?

Ardan: It’s possible. It’s contemporary art.

Jacqueline: What do you draw inspiration from? What inspired you to create each of these art pieces?

Ardan: As an artist, I think all artists are like me, we are very observant. We observe everything. We observe nature, we observe the people around us. We understand feelings and we know how to feel them, touch them, discover them, explore them. This is the most important thing.

Jacqueline: I’ve already seen a few of these, but do you have a favorite?

Ardan: I know this is a simple and a basic answer, but they are all my favorites. I wouldn’t have hung them otherwise. Sometimes I have that feeling too. I say to myself, „No, it’s not finished. This is not what I want.“ and I destroy it. If I hang it, that means it’s my favorite.

Jacqueline: You’ve traveled all over the world showcasing your art. Do you have a place you’ve really enjoyed exhibiting?

Ardan: New York. My favorite city! I love New York! It’s super inspiring! You must go!

Jacqueline: I’m interested in how a typical day goes for you, because I understand this takes a long time to create?

Ardan: I don’t know what other artists do, but I wake up with art because my studio and home are together. I never wanted to separate them. I have this discipline where I start early in the morning and work late into the night.

Art comes first in all aspects of my life. My friends and family come second and third, and they change. Sometimes my family comes second, and my friends come third, other times my friends come second and my family comes third, but art always comes first. I live with it!

Jacqueline: As a woman, sometimes things can be difficult. What does it take to be an artist in a man’s world? If you have one piece of advice for women, what would it be?

Ardan: Just follow the path. For example, you can see Frida Kahlo’s „Suffering.“ She’s really inspiring to me. I’ve read her books; I’ve looked at her paintings for hours and I think I feel her. When I’m faced with some difficulties and troubles, I think of other women artists and their contributions and successes.

Jacqueline: I want to know just out of pure curiosity – what kind of woman are you?

Ardan: I think I’m funny, depressive, sensitive, but I’m never angry. It’s really hard for me to be angry (laughs).

Jacqueline: I can see it in your face. You’re always smiling and expressive. Another pretty common question – do you have a favorite season?

Ardan: Fall. I love autumn. If you look at my tree sculptures, you can see that I’m always inspired by autumn. It’s magnetic, like something out of this world.

Jacqueline: Do you like to read books? Do you have a favorite author?

Ardan: I love to read books! My favorite book is Tutunamayanlar („The Severed“) by Oğuz Atay. I’ve read his book ten times and I always go back to it. I love it and respect it!

Jacqueline: Do you have a favorite place in Turkey?

Ardan: My favorite place is my home and studio in Istanbul. I love being there. I was lucky enough to inherit a house from my grandmother. It’s an old Istanbul house and now I live where my grandmother lived. That makes it so special for me. I don’t even want to go out!

Jacqueline: Who is your favorite artist?

Ardan: I have many favorite artists. Marina Abramović, Louise Bourgeois, Frida Kahlo. I love artists regardless of their art. I’m into art and artists and I can’t say I don’t like an artist. I like almost everybody.

Jacqueline: Ardan, thank you so much for letting us touch base with you and your art. I wish Sofia and other Bulgarian cities will be included in your calendar of events and exhibitions. I hope to see you here more and more often.

Ardan Özmenoglu’s exhibition „In the Footsteps of Pioneers“ will be on view until March 14, 2025 at Vivacom Art Gallery.

Facebook

Twitter



Shares