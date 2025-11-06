Ая Роуз – Жената, която превръща мечтите в изкуство и успех

Тя е съвременната икона на вдъхновението – Ая Роуз, жена, която съчетава в себе си елегантността на модата, силата на бизнеса и креативността на изкуството.

Нейното име звучи все по-често на най-престижните форуми – от Филмовия фестивал в Кан до Седмицата на модата в Дубай, от бляскавите подиуми до технологичните сцени на дигиталния свят.

Модел, филмова актриса, поет, програмист и бизнес дама – Ая Роуз е доказателство, че граници няма, когато вдъхновението е начин на живот.

Между изкуството и технологиите

По професия тя е програмист и специалист по дигитален маркетинг, но в сърцето си е творец. Успява да обедини света на технологиите и изкуството, като създава дигитални решения с душа и визия. „Всяка идея може да се превърне в произведение на изкуството, когато я правиш с любов“, споделя тя.

Лице на марки, музеи и каузи

Ая Роуз е лице на редица модни марки и кампании, участва във филмови продукции и музикални клипове, и винаги се откроява с излъчване и стил.

Тя е носител на множество отличия, сред които:

„Бизнес жена на годината“ – 2020

„Мисис Бизнес“

Модел на подиума в престижните 31-ви награди за мода, шоу и бизнес – София 2025, организирани от Красимир Недялков

Нейната харизма и увереност превръщат всяко участие в запомнящо се събитие.

Душата на добротворството

Ая Роуз не просто блести – тя свети. Подкрепя множество социални и благотворителни каузи, а на 30 януари 2026 г. ще бъде част от инициативата „Кауза на звездите“ в Сити Марк Арт Център, София.

Освен всичко, Ая има и хоби, което разкрива дълбоката ѝ чувствителност – рисуването. Нейните картини често намират нов дом на благотворителни търгове и томболи, където се превръщат в символ на надежда и вдъхновение.

Жена с мисия

„Искам да покажа, че можеш да бъдеш едновременно силна и нежна, успешна и човечна. Истинската красота е в баланса между сърцето и ума“, казва Ая.

Тя е вдъхновение за младите жени, които вярват, че могат да създават бъдещето си сами – със страст, интелект и усмивка.

Ая Роуз – име, което носи светлина, стил и смисъл.

Една жена, която не следва тенденции – тя ги създава.

