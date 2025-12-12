На 13 декември бижутерите от Antiques & Gold Jewellery празнуват 25 години: история, развитиe и приятелства, създадени във времето.

По този повод всички техни изделия са с 15 % намаление!

На 13 декември 2025 г. във Варна ще бъде отбелязан 25-годишният юбилей на Antiques & Gold Jewellery – бранд, утвърдил се през годините като символ на качество, стил и ювелирна традиция. От създаването си до днес фирмата извървява път, който започва от първия магазин на ул. „Д-р Пискюлиев“ 44 — място, което и до днес носи най-много емоции за екипа, защото поставя началото на всичко, което следва.

През годините брандът открива нови обекти във Варна и в големите морски курорти, изграждайки мрежа от магазини, която следва потребностите на клиентите и поддържа високи стандарти в подбора на материали и изработка.

Преди пет години екипът създава и втория си бранд – Re d’Oro Diamanti, ориентиран към високия клас диамантени бижута, съобразени със съвременните световни тенденции. Откриването на бутика в центъра на София е важен етап за компанията и показва стремеж към модерно развитие, без да се губи връзката с традицията.

Юбилейният ден ще бъде изпълнен с програма, подготвена за клиентите и приятелите на Antiques & Gold. Всички златни и диамантени бижута ще бъдат с 15 % намалени в този празничен ден. Mагазина на ул. „Д-р Пискюлиев“ – №44 – ще посрещне посетители през целия ден със специални предложения, празнична атмосфера и жестове към всички, които изберат да бъдат част от празника. Организацията и координацията ще бъдат поверени на PR експерта Десислав Димитров – Desso, който ще бъде и официален водещ на събитието.

Празненството ще има и силно емоционален момент – към екипа ще се присъединят приятели на марката от цялата страна, които пристигат специално, за да поздравят бижутерите от Antiques & Gold за юбилея. Сред тях са едни от най-разпознаваемите български изпълнители – легендарният Звезди Керемедчиев от група „Ахат“, популярната и обичана певица Наташа Монева и редица други артисти, които през годините са се превърнали в част от общността около бранда. Специално за празника ще удостои с присъствието си и звездния PR Атанас Лазаров, който e телевизионен продуцент и създател на глобалния лайфстайл и туристически канал Destinations TV. Той е двигателят зад едни от най-вдъхновяващите кампании и инициативи у нас.

Официалната част на тържеството ще започне в 17:00 часа пред магазина на ул. „Д-р Пискюлиев“ 44. Там гостите ще могат да се насладят на музикална програма и да споделят празника на мястото, където преди 25 години започва развитието на Antiques & Gold.

През годините брандът печели доверието на клиентите не само с качеството на предлаганите изделия, но и със специално отношение към всеки клиент. Много семейства свързват свои лични спомени с бижута от Antiques & Gold – годежни пръстени, подаръци за годишнини, специални знаци на внимание. Именно тези жестове превръщат историята на компанията не просто в бизнес постижение, а в сбор от личности и преживявания, събрани във времето и поколенията. От утре Antiques & Gold навлиза във вторият си четвърт век с намерението да продължи да развива традицията, но и да следва съвременните тенденции в дизайна и ювелирното изкуство. Празникът на 13 декември ще бъде не само знак за постигнатото, но и отправна точка към нови идеи и бъдещи проекти.

Компанията кани всички, които ценят красивото и стойностното, да се присъединят към юбилея на ул. „Д-р Пискюлиев“ 44 — мястото, където започва историята на един от най-емблематичните бижутерийни брандове във Варна.

