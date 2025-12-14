Antiques & Gold Jewellery отбеляза 25 години блясък, традиция и доверие в морската столица
С празнична атмосфера, специални гости и стотици посетители, утвърденият бижутериен бранд Antiques & Gold Jewellery отпразнува своя 25-годишен юбилей в първия си магазин във Варна – мястото, откъдето преди четвърт век започва историята на марката.
През целия ден магазинът посрещаше многобройни клиенти и приятели на бранда, привлечени от специалното юбилейно намаление, с което екипът изрази своята благодарност за доверието и лоялността, изграждани през годините. Празникът се превърна в истинска среща на поколения клиенти, партньори и почитатели на ювелирното изкуство.
Звездни гости и стилна атмосфера
Официалната част на юбилея събра редица популярни и обичани личности, сред които Звезди Керамедчиев от легендарната рок група „Ахат“, любимката на публиката харизматичната изпълнителка с кадифен глас Наташа Монева, PR експертът и медиен тв продуцент Атанас Лазаров, както и много близки приятели на марката.
Водещ на празничната вечер бе харизматичният Десислав Димитров – Desso, който допринесе за емоционалната и стилна атмосфера на събитието.
Юбилеят постави акцент върху 25 години история, развитие и ювелирна традиция, през които Antiques & Gold Jewellery се утвърждава като символ на качество, стил и автентичност.
Музика, емоции и бляскав финал
За отличното настроение на гостите се погрижиха младата цигуларка Виктория Тошева, саксофонистът Николай Николов, както и младите изпълнители Ивайло Дамянов, Никол Проданова и Брияна Петрова, които внесоха модерен и артистичен акцент в празничната програма.
Кулминацията на вечерта бе впечатляваща и продължителна заря, която озари небето над Варна и постави бляскав финал на едно незабравимо юбилейно събитие.
Юбилеят продължава
По време на празника стана ясно, че изненадите по случай 25-годишнината тепърва предстоят. Освен традиционната юбилейна томбола, екипът на Antiques & Gold Jewellery подготвя още две впечатляващи събития до края на годината, с които ще продължи да радва своите клиенти и партньори.
Алекс Пейчев – собственик на Antiques & Gold Jewellery
„Тези 25 години са повече от юбилей – те са доказателство, че когато влагаш сърце, честност и уважение към клиента, времето работи в твоя полза. Antiques & Gold Jewellery е кауза, която продължаваме да развиваме с модерна визия, но с дълбоко уважение към традицията и стойността на истинските бижута.“
Ани Карагеоргиева – собственик на Antiques & Gold Jewellery
„За мен този бранд винаги е бил семейство – не само нашето, но и семейството от клиенти и партньори, които ни се доверяват вече 25 години. Гордея се, че предаваме натрупания опит и любовта към ювелирното изкуство на следващото поколение, като съхраняваме автентичността и човешкото отношение.“