Antiques & Gold Jewellery отбеляза 25 години блясък, традиция и доверие в морската столица

С празнична атмосфера, специални гости и стотици посетители, утвърденият бижутериен бранд Antiques & Gold Jewellery отпразнува своя 25-годишен юбилей в първия си магазин във Варна – мястото, откъдето преди четвърт век започва историята на марката.

През целия ден магазинът посрещаше многобройни клиенти и приятели на бранда, привлечени от специалното юбилейно намаление, с което екипът изрази своята благодарност за доверието и лоялността, изграждани през годините. Празникът се превърна в истинска среща на поколения клиенти, партньори и почитатели на ювелирното изкуство.

Звездни гости и стилна атмосфера

Официалната част на юбилея събра редица популярни и обичани личности, сред които Звезди Керамедчиев от легендарната рок група „Ахат“, любимката на публиката харизматичната изпълнителка с кадифен глас Наташа Монева, PR експертът и медиен тв продуцент Атанас Лазаров, както и много близки приятели на марката.

Водещ на празничната вечер бе харизматичният Десислав Димитров – Desso, който допринесе за емоционалната и стилна атмосфера на събитието.

Юбилеят постави акцент върху 25 години история, развитие и ювелирна традиция, през които Antiques & Gold Jewellery се утвърждава като символ на качество, стил и автентичност.

Музика, емоции и бляскав финал

За отличното настроение на гостите се погрижиха младата цигуларка Виктория Тошева, саксофонистът Николай Николов, както и младите изпълнители Ивайло Дамянов, Никол Проданова и Брияна Петрова, които внесоха модерен и артистичен акцент в празничната програма.

Кулминацията на вечерта бе впечатляваща и продължителна заря, която озари небето над Варна и постави бляскав финал на едно незабравимо юбилейно събитие.

Юбилеят продължава

По време на празника стана ясно, че изненадите по случай 25-годишнината тепърва предстоят. Освен традиционната юбилейна томбола, екипът на Antiques & Gold Jewellery подготвя още две впечатляващи събития до края на годината, с които ще продължи да радва своите клиенти и партньори.

Алекс Пейчев – собственик на Antiques & Gold Jewellery

„Тези 25 години са повече от юбилей – те са доказателство, че когато влагаш сърце, честност и уважение към клиента, времето работи в твоя полза. Antiques & Gold Jewellery е кауза, която продължаваме да развиваме с модерна визия, но с дълбоко уважение към традицията и стойността на истинските бижута.“

Ани Карагеоргиева – собственик на Antiques & Gold Jewellery

„За мен този бранд винаги е бил семейство – не само нашето, но и семейството от клиенти и партньори, които ни се доверяват вече 25 години. Гордея се, че предаваме натрупания опит и любовта към ювелирното изкуство на следващото поколение, като съхраняваме автентичността и човешкото отношение.“

