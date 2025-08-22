Ансамбъл „Мездра“ ще представи България на престижен международен фолклорен фестивал в Оман 

Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ замина тази сутрин за Султанат Оман, където от 23 до 28 август ще вземе участие в Международен фестивал на фолклорните танци Салала 2025 (Salalah International Folk Dance Festival 2025). Фестивалът ще се проведе във втория по големина град в Оман – Салала, административен център на южната провинция Дофар, известен със своите уникални природни забележителности, особено през мусонния сезон Khareef.

Salalah International Folk Dance Festival 2025 е от календара на Международната асоциация за развитие на фолклора (International Folklore Development Association – IFDA) и е част от културната програмата на един от най-големите фестивали в района на Персийския залив – Khareef Salalah (15 юли – 31 август 2025 г.). Програмата на фестивала включва над 180 дейности в Салала, Мирбат, Така и Мехлаф, в т. ч. фолклорни, музикални и други артистични представления, поетични сесии, футуристични шоута, карнавални събития, занаятчийски работилници, езда на камили и кулинарни щандове, предлагащи регионални ястия.

Khareef Salalah 2025 се организира под егидата на ЮНЕСКО от Министерството на наследството и туризма на Султанат Оман и Община Дофар.

„Групата ни за фестивала в Салала включва 23-ма танцьори и танцьорки, уточни главният художественият ръководител и хореограф на Ансамбъл „Мездра“ Мирослав Аспарухов. По време на фестивала ще имаме повече от 10 концертни изяви, всичките в най-големия обществен парк в Салала – „Ittin Park“. Ще представим танци от четири фолклорни области на България: „Странджански танц“, тракийки танц „Гроздана“, „Шопска сюита“, „Граовска задявка“, „Надиграване“, както и северняшките танци „По гроздобер“ и „Гергьовден“.

След като приключат участието си в Salalah International Folk Dance Festival 2025 мездренските танцьори ще посетят столицата на Обединените арабски емирства Абу̀ Да̀би и Дубай – столица на едноименното емирство, където ще разгледат някои от най-атрактивните културно-исторически и архитектурни забележителности: Джамията „Шейх Зайед“ („Бялата джамия“) в Абу̀ Да̀би, Обсерваторията в Палма Джумейра, Мадинат Джумейра, Дубай Марина, Бурж Халифа, Музея на бъдещето и Градините на пеперудите в Дубай. Програмата включва също сафари в пустинята с яздене на камила и рисунка с къна за дамите.

Мирослав Гетов/ Община Мездра

