Анна Палагина: Всяка година в началото на учебната година в руската образователната система настъпват промени

Какво конкретно ще се промени в училищата, висшите училища и колежите от 1 септември 2025 г.?

Изучаваме и използваме в работата си

🟡Учебния график, учебната натовареност и единния график, промените в учебните програми, контролните работи и домашните работи в училищата.

🟡Повишаване на квалификацията на учителите.

🟡Изпити при постъпване във висше учебно заведение след колеж.

🟡Постъпване във висши учебни заведения на платени места.

🟡Професионална ориентация на студенти във висши учебни заведения и колежи.

🟡Преход в 10-ти клас след 9-ти и постъпване в колежи.

Повече информация: https://skillbox.ru/media/education/izmeneniya-s-1-sentyabrya-2025-goda-v-obrazovanii-v-shkolah-vuzah-i-kolledzhah/

