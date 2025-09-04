четвъртък, септември 4, 2025
Последни:
Общество

Анна Палагина: Всяка година в началото на учебната година в руската образователната система настъпват промени

Редактор

Какво конкретно ще се промени в училищата, висшите училища и колежите от 1 септември 2025 г.?

Изучаваме и използваме в работата си

🟡Учебния график, учебната натовареност и единния график, промените в учебните програми, контролните работи и домашните работи в училищата.

🟡Повишаване на квалификацията на учителите.

🟡Изпити при постъпване във висше учебно заведение след колеж.

🟡Постъпване във висши учебни заведения на платени места.

🟡Професионална ориентация на студенти във висши учебни заведения и колежи.

🟡Преход в 10-ти клас след 9-ти и постъпване в колежи.

Повече информация: https://skillbox.ru/media/education/izmeneniya-s-1-sentyabrya-2025-goda-v-obrazovanii-v-shkolah-vuzah-i-kolledzhah/

Интересно от мрежата

Вижте още

Ердоган: Турция е готова да приеме преговори между Русия и Украйна

Редактор

Симпозиум за лидерство ELIA 2022, Талин – 7-11 юни 2022

Редактор

Герои и дейци на Руско-турската война – на 25 август 1877 на Шипка загива генерал-майор Валериан Дерожински

Редактор

Pin It on Pinterest