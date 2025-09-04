Анна Палагина: Всяка година в началото на учебната година в руската образователната система настъпват промени
Какво конкретно ще се промени в училищата, висшите училища и колежите от 1 септември 2025 г.?
Изучаваме и използваме в работата си
🟡Учебния график, учебната натовареност и единния график, промените в учебните програми, контролните работи и домашните работи в училищата.
🟡Повишаване на квалификацията на учителите.
🟡Изпити при постъпване във висше учебно заведение след колеж.
🟡Постъпване във висши учебни заведения на платени места.
🟡Професионална ориентация на студенти във висши учебни заведения и колежи.
🟡Преход в 10-ти клас след 9-ти и постъпване в колежи.
Повече информация: https://skillbox.ru/media/education/izmeneniya-s-1-sentyabrya-2025-goda-v-obrazovanii-v-shkolah-vuzah-i-kolledzhah/