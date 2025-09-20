събота, септември 20, 2025
Анна Палагина участва във форума „ЗА жените“

Ректорът на #МИМОП Анна Палагина в Иваново заедно с президента на Съюза „ТПП Ивановска област“ Леонид Иванов работи на форума „ЗА жените“

. „Всички решения при нас се вземат от жени“, твърди губернаторът на региона Станислав Воскресенски в речта си при откриването на форума.

Анна Палагина поздрави организаторите с думите: Отлично се справи екипът на Ивановската ТПП.

Благодарим за включването

Площадката на форума „Бизнес за жените: реализация в малките градове“ съвместно с заместник-председателя на правителството на региона Юлия Василева

Форумът на женското движение „Единна Русия“ в Иваново се открива с химна на Русия, изпълнен от хор от майки и дъщери

