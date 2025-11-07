Анна Палагина участва в Международна женска конференция „Жените, които променят света“

В рамките на програмата за развитие на женското предприемачество заместник-председателят на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика, ректор на МИМОП Анна Палагина участва в Санкт Петербург в XXX Международна женска конференция „Жените, които променят света“.

В центъра на вниманието на участниците са дипломацията, икономиката, културата и здравеопазването.

Пленарната сесия беше открита от председателя на организационния комитет на конференцията, ректора на Санкт-Петербургския социално-икономически институт, посланика на Санкт-Петербург Елена Калинина. Тя отбеляза, че за 30 години в конференцията са участвали над 12 000 души. Форумът се превърна в център за срещи на жени лидери, платформа за диалог между властите и гражданското общество.

Ние ценим международния статут на нашата конференция. Дори в днешните трудни условия с нас са представители на около 30 страни и 70 региона на Русия.

Екатерина Лахова, Наталия Нарочницкая, Олга Василиева, Карине Геворгян и други

Анна Палагина ще бъде говорител на кръглата маса „Ефективно взаимодействие между бизнеса и властите“, която ще се проведе на площадката @spb_tpp ТПП Санкт-Петербург.

