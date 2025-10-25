Анна Палагина: Съвременният лидер е медиатор между бързината на младите и предпазливостта на опитни

Някои хора в петък вече са изтощени до краен предел, но нотариусите под егидата на Федералната нотариална палата са много мотивирани и възнамеряват да посветят 2 дни на повишаване на професионалната си квалификация по програмата #МИМОП.

При откриването на обучението членът на комисията на ФНП по имидж, взаимодействие със СМИ и обществени организации Ирина Аникеева Аникеева Ирина Александровна подчерта, че днес за нотариуса са важни не само тяснопрофесионалните знания, но и уменията в съпътстващи компетенции, междуличностното общуване, ориентираността към клиента, конфликтологията и меките умения, необходими за формирането на ефективен екип.

Ректорът на #МИМОП Анна Палагина отбеляза, че съвременният лидер е медиатор между бързината на младите и предпазливостта на опитни:

Пазарът вече няма нужда от супергерои. Нужни са хора, които ще превърнат всякакви промени в норма и ще обяснят смисъла им на онези, които се страхуват от промените.

На първия ден от програмата с групата работиха сертифициран коуч, специалист по емоционална интелигентност Герман Бажанов и доктор пед.наук експерт-диагност, ръководител на компанията #Профдиалог Александър Князев Князев Александър Михайлович

Благодарим на нашите лектори за неизменно високите стандарти на обучение.

