Анна Палагина с висока оценка за финала на „Мениджмънт ТПП“

Още един благодарствен пост към преподавателите, които бяха с нас през есенния семестър.

А. Палагина:

„На финала на „Мениджмънт ТПП“ се изказаха не само носители на уникално съдържание, но и много интересни хора, срещата с които позволи да осмислим техните постижения в контекста на собствените ни преодолявания. Радвам се, че успях да споделя собственото си виждане за ресурсите на „принцесата на китовете“ – Наталия Авсеенко

. Не е възможно да свикнеш с нейните резултати в спорта (световна рекордьорка по фридайвинг) и с граничните състояния на физическите възможности на човека. Но най-важното беше разказът за силата на човешкото съзнание.

Днес Наталия е последователка на беатотерапията, ученичка на Алла Спиваковская, помага в възстановяването на участниците в СВО.

И, разбира се, благодарност към Андрей Адольфович Беседин Беседин Андрей Адольфович член на Настоятелството на МИМОП, ръководител на Уралската ТПП. Той винаги изнася много ярки майсторски класове в качеството си на специален гост. Това е истинско наставничество, подкрепа за онези ръководители, които тепърва започват своя път в системата на ТПП.

