Анна Палагина: Руската образователна система се е променила значително през последните 3 години

Запознаваме се с резултатите в конкретни параметри и цифри

Руският пазар на образованието се е променил значително през последните три години. Проучване на проекта „Контур.Фокус“ показва, че броят на компаниите в сектора е нараснал с 11,49% — от 175 963 през август 2022 г. до 196 186 през август 2025 г. Това са 20 223 нови участници.

Основната тенденция е растежът на индивидуалното предприемачество. Все повече индивидуални предприемачи работят в областта на допълнителното образование на деца и възрастни, а най-забележимият ръст е в областта на училищното образование. В същото време делът на юридическите лица, както държавни, така и частни, намалява.

Защо това е важно за нас, които работим с ДПО? Защото пред очите ни се променя самата структура на пазара: все повече образователни инициативи се стартират „отдолу“, чрез малкия бизнес и предприемачите.

Други подробности и цифри – в проучването „Контур.Фокус“ (https://kontur.ru/press/news/80863-stalo_bolshe_ip).

Facebook

Twitter



Shares