Анна Палагина: Повишават се предприемаческите и личните компетенции на бизнес средите в Липецка област

Тридневен онлайн-тренинг „Предприемачески компетенции: ефективни инструменти и техники“ проведе за предприемачите от Липецка област лекторът от МИМОП Ирина Макаренко – съдебен експерт, бизнес-треньор, победител в Всероссийския конкурс „Майстор на бизнес-тренинга“, кандидат на психологическите науки.

„Благодаря на правителството на Липецка област, център „Мой бизнес“ и нашите добри партньори – Липецката ТПП за извършването на сложна и важна работа по повишаване на предприемаческите и личните компетенции на бизнес средите в региона. За съжаление, „тревожност“ стана думата № 1 в световния и руския интернет през 2025 г. Това определи избора на темата на обучението. Благодарение на националния проект „Икономика“ имаме възможност да станем по-умни и по-устойчиви по отношение на несигурността, която нараства към края на годината, да се заемем с нашата собствена устойчивост и повишаване на квалификацията. Надявам се, че с помощта на това обучение ще завършите спокойно всичките си проекти, ще направите равносметка на годината и с нови сили и умения ще можете да продължите напред“, – така приветства участниците в обучението Анна Палагина, ректор на МИМОП, експерт по национални проекти в Русия.

Анатолий Голцов, президент на Съюза „Липецкая ТПП“ „ Всичко, което има един предприемач, са неговите компетенции и мото: това, което има, считай, че е дадено. Днес имаме уникален проект с правителството на Липецка област. Държавата дава, както казваше баба ми, „божии пари“, а бизнесът казва какви знания му липсват, за да получава печалба, като ги превърне в реалност. Едни от най-добрите лекции, които съм чувал в живота си, бяха 2-3 лекции в МИМОП, където получих много знания и напълно промених стратегията си. Например, много ми харесва, когато преподават бивши следователи или прокурори. Те разказват цялата истина за това какво може да се случи, ако бизнесът се развива в „погрешна посока“, как да не навредим на собствения си бизнес, как да отчетем рисковете, които носят не само опасност, но и възможности. Надявам се, че обучението ще донесе като минимум полза, а като максимум – голяма изгода. Благодаря, МИМОП, че откликнахте на нашата молба да проведете курса.

Предприемачите изучаваха методики за развитие на психологическа устойчивост, взаимодействие в екипа, стрес-устойчивост и приемане на несигурността; получиха инструменти за управление на екипа в условия на бързи промени. Ирина Макаренко разказа за психологическата устойчивост на лидера и как да я развиваме, за щастието като компетенция, за това как да приемаме несигурността и да формираме стрес-имунитет; за ролята на служителите и ръководителя в създаването на антикризисен бизнес; за това как и защо да разпознаваме лъжата.

