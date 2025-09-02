Анна Палагина: Почти 80% от възрастните руснаци от големите градове ще започнат някакво обучение на 1 септември

А сред учениците и студентите 68% възнамеряват да посещават допълнителни курсове успоредно с основната си програма.

Такива резултати показа анкета сред 2000 респонденти на възраст от 14 до 59 години от градове с над 1 милион жители, проведена от образователния холдинг Skillbox и услугата за грижа за психичното здраве Zigmund.Online.

79% от възрастните респонденти са съобщили, че вече са се записали на някакви курсове от 1 септември или възнамеряват да го направят. А 72% са определили Деня на знанието като важна за тях дата – той се асоциира с време за нови постижения (66%), желание за промяна (25%) и носталгия (22%).

Характерно е, че за респондентите в училищна и студентска възраст 1 септември по-често се свързва с леко безпокойство преди началото на учебната година (40% в групата на тийнейджърите). Възрастните участници в проучването също отбелязаха, че в училищните си години са посрещали 1 септември с тревога и стрес (47%), а сега възприемането на този ден се е променило към по-добро.

В групата на възрастните анкетирани 38% съобщиха, че възнамеряват да се обучават за развитие на своите професионални умения (предимно в сферите на ИТ, дизайна и маркетинга) или да усвояват творчески направления и хобита (21%), да изучават програми в областта на личностното развитие (14%) или чужди езици (13%). Между другото, 68% от учениците и студентите също планират да посещават допълнителни курсове успоредно с основната си програма.

Възрастните анкетирани отбелязаха, че в момента им пречат да учат липсата на време (30%), прокрастинирането (27%) и изчерпването (23%). В същото време значителна част от анкетираните разчитат да преодолеят тези проблеми благодарение на развитите си учебни умения и навици, например благодарение на умението за самостоятелно учене (20%), дисциплината и самоорганизацията (17%).

Анна Палагина, заместник-председател на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика, ректор на АНО ДПО „Международный институт менеджмента объединений предпринимателей“, д.е.н., експерт по национални проекти на Русия

