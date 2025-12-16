Анна Палагина откри семинар за работата на нотариусите с изкуствения интелект

Практиката на използване на инструменти за изкуствен интелект в работата се осъществява от представители на професионалната общност на нотариусите на платформата МИМОП в рамките на едноименния 3-дневен онлайн семинар.

Програмата се води от лектора на МИМОП Надежда Шукалова – бизнес треньор, системен интернет маркетолог, експерт-практик в областта на управлението, трансформационен коуч, притежател на сертификат ICTA. Практикумът е резултат от нейния обзорния урок за това как днес нотариусът може да прилага изкуствен интелект, който се проведе в рамките на програмата на МИМОП за повишаване на професионалната квалификация на нотариусите „Управление на екип. Управление на конфликти“ под егидата на Федералната нотариална палата през октомври тази година. Тогава обратната връзка от слушателите от 15 региона на Русия показа, че има търсене на отделен курс за използване на невромрежи, съобразен с ежедневните професионални нужди на нотариусите.

В рамките на три дни преподавателят ще покаже с примери как, в зависимост от контекста на работата, основните й потоци и тесни места, нотариусите могат да използват ИИ като инструмент и помощник: при работа с документи, включително за „осветяване на рискове“, помощ с готови формулировки, комуникация с клиенти, проследяване на актуализации в законодателството и практиката и др.

При откриването на програмата ректорът на МИМОП Анна Палагина изрази надежда, че съдържанието на курса и казусите, които предстои да бъдат разгледани, ще задоволят напълно нуждите и ще решат задачите, които нотариусите си поставят.

Надежда Шукалова: „Обучението ще бъде максимално практично. Вие ще работите, а аз ще ви подсказвам и насочвам. Моята задача е да станете уверени потребители на невромрежи и да можете да решавате задачите си самостоятелно. Да придобиете умения за работа с невромрежи, независимо от това какъв е видът на невромрежата и каква е вашата задача“.

Пожелаваме на уважаемите нотариуси ефективно обучение!

Куратор на програмата: Марина Синишина

