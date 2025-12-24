Анна Палагина: Основен приоритет през 2026г. е развитието на съвместни проекти в рамките на системата на ТПП

Предновогодишна фокус-група на образователния отдел на системата на ТПП

В МИМОП във формат ВКС се състояха финалните за изминалата година семинар-фокус-група на образователните подразделения на системата на ТПП с ръководителите на учебни и бизнес центрове (наричани по-нататък УДЦ) и председателите на обществените формирования на палатите.

Обсъдиха, първо, повишаването през 2026 г. на квалификацията на самите служители на образователните подразделения; второ, взаимодействието на УДЦ с обществените формирования на палатите по ключови въпроси от образователната и социалната програма на страната.

Основният акцент през 2026 г., според модератора на срещата, ректора на МИМОП, заместник-председателя на Комитета на ТПП на РФ по образование и социална политика, член на Съвета на ТПП Анна Палагина, е развитието на съвместни проекти в рамките на системата на търговско-промишлените палати. „Нашата работа през 2025 г. е призната за много важна. Не по-малко от една пета от проблематиката, обсъждана по време на финалния съвет на ръководителите на ТПП през 2025 г., беше именно образователната програма. Това направление остава приоритетно за следващите 5 години: индустриален туризъм, наставничество, обмен на най-добри практики и много други“, подчерта Анна Палагина.

Проректорът на МИМОП Полина Иванова уточни, че най-добрите практики в работата, на първо място, „колеги, са при вас“, като съобщи за подготвяния сборник с най-добри практики в областта на подкрепата на образователната и социалната програма на регионално и общинско ниво. Сборникът ще бъде резултат от няколко години взаимодействие между УДЦ и Института МИМОП.

Представянето на обновения формат на конкурса „Майстор на бизнес обучението“ беше направено от президента на НПО „Асоциация на бизнес треньорите“ Ирина Иванова. Конкурсът придоби статут на международен, ще се проведе за 10-ти път и е важен за образователната насока на системата на ТПП, тъй като открива нови звезди в професионалната общност на бизнес треньорите.

Мнението за тематиката и форматите на образователните мероприятия на учебните и бизнес центрове на базата на АНО ДПО „МИМОП“ през 2026 г. споделиха Ина Капичникова, директор на УДЦ ТПП на Източен Сибир (област Иркутск) и Светлана Козър, председател на Комитета по образование и социална политика на Съюза „ТПП на област Саратов“, която също представлява интересите на Асоциацията на бизнес треньорите на Русия в този регион. В края на срещата бизнес треньорът Марина Балобанова разказа за резултатите, постигнати от предприемачите-възпитаници на нейния съвместен с МИМОП авторски образователен интензивен курс „Управляй ефективно“.

Facebook

Twitter



Shares