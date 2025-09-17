Анна Палагина: Онлайн образованието е алтернатива на традиционните форми на обучение, но и инструмент за усвояване на знания

На 16 септември в Търговско-промишлената палата на Руската федерация се проведе поредното заседание на Комитета на ТПП на Руската федерация по образование и социална политика.

Събитието беше проведено и модерирано от заместник-председателя на Комитета на ТПП на Руската федерация по образование и социална политика, ректор на АНО ДПО „Международен институт за мениджмънт на обединенията на предприемачите“, д.и.н., Анна Палагина.

В дневния ред на заседанието бяха включени перспективите за развитие на онлайн образованието в Руската федерация, включително неговата роля за постигането на националните цели за развитие на Руската федерация за периода до 2030 г. и в перспектива до 2036 г. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с правното регулиране на пазара на онлайн образование, държавен и обществен контрол, включително въпроси, свързани с лицензиране, акредитация, сертифициране на организации и програми в областта на онлайн образованието и др.

При откриването на заседанието модераторът Анна Палагина подчерта актуалността на обсъждането на въпросите на онлайн образованието, което се превърна не само в алтернатива на традиционните форми на обучение, но и в самостоятелен инструмент за усвояване на знания.

„Това не е лесна ниша от гледна точка на регулаторната уредба и последствията от грешките на бизнеса за потребителите. Системата на ТПП, като „входна точка“ за начинаещи предприемачи и екосистема за наставничество за стартиращи компании, трябва да бъде информационен портал за коректното и законно управление на този бизнес“, заяви Анна Палагина.

Във видеообръщение се изказа депутатът от Държавната дума, председател на Комитета за развитие на гражданското общество, въпросите на обществените и религиозните сдружения Яна Лантратова. Тя отбеляза важността на взаимодействието между законодателите и професионалната общност за изработване на балансирани правила на пресечната точка между информационния бизнес и образованието.

Началникът на отдела за надзор и контрол върху изпълнението на прехвърлените правомощия на Управлението за оценка на качеството на образованието и контрол (надзор) върху дейността на държавните органи на субектите на Руската федерация Рособрнадзор Николай Пайганов в изказването си акцентира върху необходимостта от усъвършенстване на законодателството на РФ в областта на онлайн образование, засягайки въпросите за лицензирането на образователната дейност, установяването на рейтинги на физически лица и организации, извършващи дейност по провеждането на онлайн обучения, курсове, които не са свързани с реализацията на образователни програми, въпросите за определянето на държавен регулатор в сферата на блогърите. Представителят на ведомството отбеляза също така важността на разработването на държавна образователна платформа за онлайн образование.

Сред предложенията, представени от заместник-председателя на Комитета на Московската ТПП за развитие на инвестиционната среда за бизнеса Юлия Приходина, беше изразена необходимостта от доработване на формулировката на понятието „просветна дейност“, предвидено в т. 35, чл. 2 от Федералния закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ „За образованието в Руската федерация“, с оглед формирането на ясни и недвусмислени критерии, позволяващи да се отнесе конкретна дейност към просветната и да се разграничи недвусмислено от други, сходни видове дейности (образователна, консултативна, наставническа и др.), и от незаконна дейност (включително измама), а също и за да се впише „инфобизнесът“ в съществуващата законодателна рамка, като се квалифицира според съдържанието, целта на разпространението му, наличието или липсата на търговска съставка и др.

Председателят на Съюза на потребителите на цифрови платформи „Цифровой мир“ Валерий Корнеев в изказването си „Как да отделим зърното от плявата“ се съсредоточи върху необходимостта от разработване на критерии за подбор на качествено съдържание, като изрази предложение за въвеждане на промени в данъчното законодателство, включително въвеждане на акциз върху деструктивно съдържание.

Вероника Яковлева, директор по външни комуникации на Phoenix Education, говори за необходимостта от законодателно закрепване на термина „онлайн образование“, разграничавайки образованието, просветата и ИТ, като посочи необходимостта от отделно позициониране на продуктите и прозрачно информиране на потребителите за целите и резултатите от обучението.

Президентът на Асоциацията за развитие на онлайн образованието, проректор на Академията за бизнес и иновативни технологии Кристина Сергеева представи възможни механизми за стандартизация на качеството на продуктите на пазара на онлайн образованието, включително модели за сертифициране на курсове и изисквания към платформите за обучение.

Валентина Куренкова, ръководител на GR-отдела на Асоциацията за цифрови иновации в образованието, директор по работа с държавните органи на Netology, представи Кодекса на EdTech-сектора на РАЦИО — набор от принципи и стандарти, насочени към саморегулиране и повишаване на доверието в цифровите образователни продукти.

Вицепрезидентът на Всеруската асоциация на бизнес треньорите Екатерина Шукалова се спря на особеностите на онлайн образованието в бизнес средата, като посочи съществуващите стандарти и противоречията между търговските очаквания и изискванията за качество.

Мария Тарханова, директор на научно-методическия център „Академическо образователно общество“, председател на Съюза на пиар специалистите, освети ролята на блогосферата във формирането на пазара на онлайн образование и инфобизнес, както и нейното влияние върху академичното образование и перспективите за по-нататъшно развитие на сектора.

Марат Нигаметзянов, съосновател на Getkurs, в коментара си акцентира върху необходимостта от регулиране при осъществяването на просветна дейност и начините за противодействие на псевдонауката като екстремистка, за да се ограничи достъпността ѝ под формата на образователна дейност.

В рамките на дискусията експертите единодушно се съгласиха, че въпреки значителните успехи, постигнати през последното десетилетие, пазарът на онлайн образование се сблъсква с редица сериозни проблеми, които изискват внимание от страна на законодателите, обществеността и професионалистите в бранша по въпросите на необходимостта от укрепване на нормативната база, въвеждане на механизми за стандартизация на качеството и развитие на инструменти за саморегулиране на бранша при активно участие на държавата, професионалните общности и бизнеса.

В края на заседанието Анна Палагина предложи да се формулират редица препоръки, насочени към решаване на задачите в областта на онлайн образованието, адресирани до федералните изпълнителни органи, включително Министерството на науката и висшето образование, Министерството на образованието на Русия, Министерството на труда и социалната защита, както и до Държавната дума на Руската федерация.

Записът от събитието е достъпен на линка:

https://rutube.ru/video/188674d5bb2235b5e15bbe4e25e6cceb/?r=a

