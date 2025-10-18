Анна Палагина: Нараства роля на системата ТППРФ в подготовката на кадри

Мнението за нарастващата роля на системата #ТППРФ в подготовката на кадри сподели ректорът на #МИМОП Анна Палагина по време на заседанието на профилния съвет на ТПП РФ на тема „Кадри за външноикономическа дейност: нужди и нови предизвикателства. Ролята на системата ТПП“.

75 териториални палати днес работят за развитието на външноикономическата дейност, а тези услуги са стабилно в тройката на лидерите по търсене. Ето защо взаимодействието на образователните институции със системата на ТПП РФ е гаранция за практическата връзка между обучението и икономиката, подчерта говорителят.

Задачата е не само да подготвяме кадри, но и да създаваме комуникационни мостове с чужди страни… На това са насочени нашите програми „Евразийски експерт“, „Код за достъп до Китай“, курсове по междукултурна комуникация и ислямски бизнес протокол. Обучението се превърна в инструмент за развитие на международното сътрудничество и икономическата дипломация. Нашите възпитаници демонстрират висока степен на адаптивност в преговорите, като са подготвени по отношение на познанията си за културните норми и психологията на контрагента от друга държава.

