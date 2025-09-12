Анна Палагина: МИМОП от много години подкрепя развитието на женското предприемачество

В церемонията по подписването на споразумението за сътрудничество между #ТППРФ и @womenofrussia Съюзът на жените в Русия взе участие заместник-председателят на Комитета #ТППРФ по образование и социална политика, ректорът на #МИМОП Анна Палагина.

Документът е подписан от президента на #ТППРФ #Сергей_Катырин и председателя на Съюза Екатерина Лахова.

Очакваният ефект от сътрудничеството е увеличаване на предприемаческата активност на жените, – подчерта Сергей Катырин в приветственото си слово.

МИМОП от много години подкрепя развитието на женското предприемачество, включително в партньорство със Съюза на жените в Русия, който обединява над 1 милион наши сънароднички. Ние успешно предаваме на младежите, майките в отпуск по майчинство и дамите в сребърна възраст търсените знания, необходими за повишаване на увереността в собствените сили и започване на предприемаческа дейност, – отбелязва Анна Палагина.

https://vkvideo.ru/video-53723636_456240687

