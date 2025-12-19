Анна Палагина: МИМОП изпълнява 3 важни функции

По темата за развитието на съвместни проекти на Института #МИМОП и търговско-промишлените палати се изказа членът на Съвета, ректорът на МИМОП Анна Палагина на Съвета на ръководителите на ТПП, който се проведе в Конгресния център #ТППРФ в Москва. Тя, в частност, отбеляза:

Стратегията на настоящия етап от работата на Института се реализира чрез модел, в който МИМОП изпълнява 3 важни функции.

🔹Първо, укрепва компетенциите на екипите на ТПП в регионите с съвременни знания.

🔹Второ, като образователна част от екосистемата на ТПП РФ, при възникване на нови предизвикателства е в състояние да създаде и реализира програми за обучение и преквалификация, които ще позволят на специалистите от системата на ТПП незабавно да се включат в решаването на актуални задачи.

🔹Трето, представлява постоянно действаща платформа за взаимодействие между регионалните и общинските палати, обмен на практики, разработване на нови услуги и тяхното разпространение.

Facebook

Twitter



Shares