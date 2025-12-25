Анна Палагина е член на Координационния съвет на X Международен конкурс „Майстор на бизнес-тренинга“

X Международен конкурс „Майстор на бизнес-тренинга“

Представители на НПО „Асоциация на бизнес треньорите“ представиха обновения конкурс „Майстор на бизнес обучението“ пред участниците в семинара-фокус група на образователните подразделения на системата на ТПП с ръководители на учебни и бизнес центрове и председатели на обществени формирования на палатите, който се проведе в МИМОП в онлайн формат.

Президентът на „Асоциацията на бизнес треньорите“ Ирина Иванова, в частност, съобщи, че конкурсът е придобил международен статут, ще се проведе за 10-ти път и е важен за образователната насока на системата на ТПП, тъй като открива нови звезди в професионалната общност на бизнес треньорите.

Не може да бъде иначе, защото през годините в него са участвали бизнес треньори, представляващи 72 ТПП от регионите на Русия, а само победителите в различните номинации са над 100 души.

Вицепрезидентът на НПО „Асоциация на бизнес треньорите“ Екатерина Шукалова е убедена, че за X Международен конкурс „Майстор на бизнес тренинга“ основното предизвикателство ще бъде свързано с невромрежите: „С помощта на невромрежите могат да се направят много неща, затова ще обърнем специално внимание на това както в самия конкурс, така и в всички програми за обучение. На този предизвикателство през 2026 г. трябва да отговорим“. Екатерина знае за какво говори, тъй като е не само търсен лектор в програмите на МИМОП за служители на ТПП и бизнеса, но и автор на книгата „От промпта до печалба“, която разкрива особеностите на работата с невромрежи за маркетолози.

Напомняме, че регистрацията за конкурса започва на 1 януари 2026 г. и ще продължи до 28 февруари 2026 г.: konkurs.biznes-trainer.ru/

Ректорът на МИМОП Анна Палагина е член на Координационния съвет на конкурса.

