Анна Палагина: ДПО като бърз и гъвкав механизъм за „преструктуриране” на компетенциите на жените в сребърна възраст

Разказва заместник-председателят на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика, ректор на АНО ДПО „Международен институт за мениджмънт на обединенията на предприемачите“, д-р по икономически науки, експерт по национални проекти на Русия Анна Палагина:

– Има инициатива 1 октомври да се отбелязва като Ден на „сребърната“ възраст с цел преосмисляне на ролята на по-старото поколение и формиране на положителна програма за активно дълголетие.

В тази парадигма възрастта 50+ е период на втора професионална зрялост, когато управленските, наставническите и предприемаческите компетенции на жените достигат своя връх и могат да донесат значителна икономическа възвръщаемост.

Увеличаването на продължителността на живота и на икономически активната възраст, недостигът на кадри и доказаната връзка между участието на жените в икономиката и динамиката на БВП правят интеграцията на жените на възраст над 50 години стратегически приоритет. Основната пречка са устойчивите стереотипи и „подмладяващите“ практики на наемане, които обезценяват опита и намаляват мотивацията за преквалификация. Много програми за „активно дълголетие“ остават развлекателни и не превръщат потенциала на жените над 50 години в продуктивна заетост.

Ключът към решението е допълнителното професионално образование като бърз и гъвкав механизъм за „пренареждане“ на компетенциите и излизане на пазара. Демографията, особено с преобладаването на женското население в тази възрастова група (около 54% от населението и изразено превъзходство в групата 60+), определя специални изисквания към ДПО: къси микромодули (6–12 часа) с ясен резултат, поддържаща инфраструктура, удобни графици, адаптиран темп и дублиране на инструкциите. Сертификацията трябва да бъде „микроквалификационна“, с признаване на натрупания по-рано опит.

Повече информация: news-life.pro

