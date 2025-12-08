Анна Палагина бе член на журито на Всероссийския кейс-шампионат КЛЮЧ

Почивните дни отново са за слабаците, а представителите на #МИМОП заедно с други експерти от #ТППРФ работят на площадката на НИУ ВШЭ като членове на журито на финала на Всероссийския кейс-шампионат КЛЮЧ.

Анна Палагина, Полина Иванова и Жанна Ландейс днес ще разгледат, анализират и оценят екипните постижения и предприемаческите подходи на финалистите в шампионата. В категориите „Бизнес“ и „Кейси“ се очакват изяви на 109 отбора, а това са 436 ученици от горните класове и студенти от почти 30 региона на страната. И, повярвайте, енергията тук кипи! Пожелаваме сили на нашето жури в тяхната много отговорна и мащабна мисия.

