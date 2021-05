Анимационни чуждестранни лидери и известни личности от руския художник Роман Ген

Този американски художник от руски произход е един от най-известните политически художник-аниматори в Америка.

Той е цензуриран в СССР и бяга в САЩ, където творбите му се публикуват в най-големите медийни издания.

Роман Ген е роден в Москва през 1972 година. Той е изключително свободолюбив, което е неприемливо за изкуството в Съветския съюз. След като се дипломира от Московското училище за живопис, Ген се отдава на призванието си – да рисува политически анимации. След като е арестуван няколко пъти за опит да продаде рисунките си, вдъхновени от съветски лидери, Ген решава да напусне страната.

През 1991 г., на 19 години, Ген пристига в Лос Анджелис и веднага започва да предлага творбите си на вестниците. Тhe Los Angeles Times проявява интерес. Същевременно СССР се разпада и темата за съветите е много разглеждана в западните медии.

Ген скоро става сътрудник във водещи американски издания като NationalReview, WallStreetJournal, The Washington Post и The New York Times. Популярността му набира скорост, когато рисува серия с минали и настоящи американски лидери. Ето някои от най-добрите му работи.

Барак Обама (Джон Кери на заден план) Роман Ген

Доналд Тръмп Роман Ген

Хилъри Клинтън (Барак Обама и Бил Клинтън на заден план) Роман Ген

Ейбрахам Линкълн Роман Ген

Уинстън Чърчил Роман Ген

Теодор Рузвелт Роман Ген

Алберт Айнщайн Роман Ген

Наполеон Роман Ген

Джордж Оруел Роман Ген

Творбите на Роман Ген ще бъдат изложени от 13 май до 23 май 2021 г., като част от изложбата My Way („Моят път“) в Галерията по класическа фотография в Москва.

източник: RUSSIA BEYOND