Андреа се изкачи на покрива на хотел  Ramada с топфотографа Тиборг Голоб

Провокация, класа и висока мода – това са само част от впечатленията, които остави певицата Андреа, след като се изкачи на покрива на луксозен столичен хотел за ексклузивна фотосесия с един от най-търсените европейски фотографи – Тиборг Голоб (Tibor Golob).

Снимките, които звездата публикува в своя Instagram профил, са част от новата ѝ визуална концепция, подготвена с международен екип. Те са заснети в рамките на неговото кратко гостуване в България, по покана на PR експерта и продуцент Атанас Лазаров.

