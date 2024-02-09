Анди Уорхол, Мики Рурк, Едуард Лимонов и други световни звезди през обектива на Александър Бородулин

Александър Бородулин е син на класика на съветската фотография Лев Бородулин.

По време на кариерата си той успява да работи като военен документален фотограф и моден фотограф, снима и в еротичния жанр. Творби на Бородулин са публикувани в Time, Vogue, Playboy, Sports Illustrated, Officielle и други издания.

Тези и други творби ще бъдат представени на изложбата „Посторонние“ в музея ART4 в Москва от 26 януари до 24 февруари.

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

Александър Бородулин/Музей АРТ4

автор: АЛЕКСАНДРА ГУЗЕВА

източник: bg.rbth.com

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