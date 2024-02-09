Анди Уорхол, Мики Рурк, Едуард Лимонов и други световни звезди през обектива на Александър Бородулин
Александър Бородулин е син на класика на съветската фотография Лев Бородулин.
По време на кариерата си той успява да работи като военен документален фотограф и моден фотограф, снима и в еротичния жанр. Творби на Бородулин са публикувани в Time, Vogue, Playboy, Sports Illustrated, Officielle и други издания.
Тези и други творби ще бъдат представени на изложбата „Посторонние“ в музея ART4 в Москва от 26 януари до 24 февруари.
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
Александър Бородулин/Музей АРТ4
автор: АЛЕКСАНДРА ГУЗЕВА
източник: bg.rbth.com