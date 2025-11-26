Америка вместо Китай: Кой ще разработва волфрам в Карагандинска област

АО „Национална горнорудная компания „Тау-Кен Самрук“ предостави официално разъяснение за Kazinform относно историята на взаимодействието с китайската компания по отношение на волфрамовото находище, което сега ще бъде разработвано от американски инвеститор.

По време на посещението на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в САЩ в рамките на срещата на върха „C5+1“ беше сключено споразумение между Националната минно-металлургична компания „Тау-Кен Самрук“ и американската компания Cove Capital за съвместна разработка на волфрамово находище в Казахстан. Също така бе съобщено, че Експортната банка на САЩ е готова да предостави финансиране в размер на 900 милиона долара за съвместния проект.

Става въпрос за находището Северный Катпар в Карагандинска област. През 2018 г. китайската компания Xiamen Tungsten Co., Ltd. прояви интерес към това находище. Според бизнес източници, тогава беше сключен рамков договор с „Тау-Кен Самрук“, който определяше общите принципи и условия на проекта. Седем години по-късно обаче стана известно, че в разработката на находището ще се включи американски инвеститор. Според информация на агенция Reuters, компанията Cove Capital (САЩ) ще получи 70% от съвместното дружество, което ще разработва находищата Северный Катпар и Верхний Кайракты, а 30% ще останат за АО „Тау-Кен Самрук“.

В официалното съобщение на компанията се обяснява защо предишните споразумения с китайската страна не са били реализирани:

– „АО „Тау-Кен Самрук“ не е сключило с Xiamen Tungsten Co., Ltd юридически обвързващи споразумения за находищата Северный Катпар и Верхний Кайракты. През 2018 г. бяха подписани Меморандум за разбирателство и Term Sheet – документи, които са „non-binding“, т.е. предварителни и юридически необвързващи. По-късно обаче китайската компания се отказа от участие в проекта, тъй като основният акционер на компанията не одобри сделката. Както съобщихме по-рано, на китайската компания не е предоставено участие или право на разработване на находищата Северный Катпар и Верхний Кайракты, се казва в отговора на „Тау-Кен Самрук“.

Специалистите на компанията подчертават, че новото споразумение с американската фирма Cove Capital не представлява разрив или нарушение на предишните договорености с китайския инвеститор.

„Въз основа на изложеното по-горе искаме да отбележим, че преговорите с американската страна и постигнатите споразумения не представляват преразглеждане или промяна на предишните договорености“, подчертаха в компанията.

Също така в компанията подчертаха, че дялът в участието или правото на разработване на находищата Северный Катпар и Верхний Кайракты не са били предоставени на китайската компания Xiamen Tungsten Co., Ltd.

– Действията на АО „Национална горно-металлургична компания „Тау-Кен Самрук“ напълно съответстват на законодателството на Казахстан и международните споразумения, – заключава националната горно-металлургична компания в официално изявление.

