„Алтын Қыран” за Пашинян и нов коридор за региона: на какво е посветен визитата на премиера на Армения в Астана

Армения е важен партньор на Казахстан в Южен Кавказ, с когото са изградени стабилни политически диалог и културно-хуманитарни връзки.

В условията на геополитически предизвикателства и необходимост от диверсификация на външноикономическите връзки Казахстан може да предложи решения за задълбочаване на двустранното сътрудничество. За резултатите от посещението на министър-председателя Никола Пашинян в Астана – в материала на аналитичния обозревател на агенция Kazinform.

Пътят през Арарат

Незадолго до визита Никола Пашиняна в Астану произошло важное, а в контексте геополитики, историческое событие, которое так или иначе повлияло на наполнение переговоров на высоком уровне. В началото на ноември в арменското пристанище Айрум пристигна първият влак с казахстанска пшеница. Това стана възможно благодарение на отмяната на транзитните ограничения от страна на Азербайджан. За първи път от 30 години транзитният коридор в Южен Кавказ започна да носи практическа полза на всички страни в региона, включително Армения и Казахстан.

Липсата на устойчиви логистични решения и сложната геополитическа конфигурация на региона възпрепятстваха развитието на търговията между нашите държави, превръщайки политическата симпатия в потенциал. С появата на нови транспортни маршрути, отмяната на транзитните бариери и активизацията на сътрудничеството в рамките на ЕАЭС този потенциал започна да се реализира.

При това в геометрична прогресия: ако преди няколко години стокооборотът между двете страни оставаше на символично ниво – едва 7–8 милиона долара годишно, то напоследък отбелязва устойчиво нарастване. За януари-август 2025 г. Астана и Ереван вече са реализирали търговски обмен на стойност 35,4 млн. долара. А потенциалът им се оценява на 350 млн. долара – преди всичко благодарение на доставките на металургични, нефтохимически, химически и хранителни продукти.

Както отбеляза държавният глава Касим-Жомарт Токаев, приветствайки високопоставения гост в Акорда, „между Астана и Ереван се е установил отворен и доверителен политически диалог на всички нива“.

„Установено е тясно и плодотворно сътрудничество в рамките на регионалните и международните структури“, подчерта президентът.

Никол Пашинян в отговор акцентира върху факта, че за разширяване на сътрудничеството между нашите страни наистина са създадени нови възможности, които са възникнали с оглед на промените в региона.

„Смятам, че наличният потенциал в транспортната сфера трябва да бъде реализиран в пълна степен“, заяви министър-председателят на Армения.

Според експерти, тези нови възможности отварят широки перспективи за задълбочаване на взаимодействието. Най-перспективни са области като търговско-икономическото и транзитно-транспортното сътрудничество, инвестиционното взаимодействие, използването на подземните ресурси, селското стопанство, цифровизацията и внедряването на изкуствен интелект, здравеопазването, както и културните и хуманитарните връзки.

– Двете страни са пълноправни членове на Евразийския икономически съюз, а Казахстан, като стратегически партньор, традиционно изгражда прагматично сътрудничество със страните от Кавказ. Президентът Касим-Жомарт Токаев поддържа конструктивни и доверителни контакти с лидерите в региона, преди всичко важни за Армения с Турция и Азербайджан, което е от особено значение за Армения, коментира заместник-директорът по икономическа политика на КИСИ при президента на РК Жанар Габдуллина.

Политическият анализатор Таир Нигманов е съгласен с нея: основа за политическата симпатия между Астана и Ереван е, наред с другото, общата позиция по уреждането на кризата между Армения и Азербайджан.

Казахстан предостави място за срещи на високопоставени служители от тези държави по време на изготвянето на мирното споразумение. Армения оцени този ход и като цяло позицията на Казахстан, ориентирана изключително към бизнеса, миролюбието, взаимноизгодните, изключително икономически интереси без никакви задължения, е близка на Армения, счита експертът.

Светлина в края на коридора

За Армения сътрудничеството с Казахстан е стратегическа възможност да намали зависимостта си от външни рискове. Нашата страна може да предложи не само зърно, но и промишлени стоки, енергоносители, оборудване – всичко, което е от критично значение за арменската икономика и ежедневието.

Засега доставките от Казахстан се осъществяват през Русия, Азербайджан и Грузия, което увеличава цената и времето за транспортиране. Допълнителните митнически процедури и преминаването на няколко граници създават риск от забавяния, особено за чувствителни товари като зърно. Всичко може да се промени с реализацията на международен проект

(Trump Route for International Peace and Prosperity), известен също като модернизиран Зангезурски коридор. Този маршрут трябва да стане част от Средния коридор, свързващ Китай и Централна Азия с Европа, и да осигури излаз към Турция и Средиземно море.

Благодарение на подписването на мирното споразумение между Армения и Азербайджан на 8 август 2025 г. във Вашингтон, всички страни от региона получиха възможност да планират диверсификация на логистичните артерии. Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет ще направи търговското взаимодействие между нашите страни по-бързо, по-удобно и по-безопасно.

„Зангезур“ потенциално допълва Средния коридор и може да разшири експортните възможности на Казахстан, но неговата реална значимост ще зависи от политическите гаранции, инфраструктурните инвестиции и съгласуваната регулаторна рамка. Едновременните визити на Пашинян в Астана и Токаев в Москва засилват ролята на Казахстан като посредник, поддържащ работен диалог между партньори, чиито отношения са усложнени. Това отваря допълнителни дипломатически лостове и в Южен Кавказ, казва професорът от Международната школа по икономика на университета „Maqsut Narikbayev“ Тимур Когабаев.

По резултатите от преговорите в Астана президентът на Казахстан отбеляза, че новата геополитическа ситуация в Южен Кавказ създава благоприятни условия за засилване на двустранните и междурегионалните контакти.

– Казахстан подкрепя инициативата на Армения „Кръстопът на мира“ в транспортно-транзитната сфера. Ние също потвърждаваме интереса си към участие в проекта „Международен маршрут на мира и просперитета TRIPP“. Съчетаването на тези стратегически коридори с Транскаспийския международен транспортен маршрут и коридора Север – Юг отговаря на интересите и на двете страни“, заяви Касим-Жомарт Токаев.

Държавният глава изрази подкрепата си за усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за уреждане на ситуацията в Украйна, както и за представения от него план. Касим-Жомарт Токаев подчерта, че Казахстан изцяло приветства общото желание на Ереван и Баку за сключване на мир, както и благодари на лидера на Азербайджан за решението да отмени санкциите и да създаде условия за пряка двустранна търговия през територията на страната му.

Президентът на Казахстан обърна внимание и на безценния принос на Никола Пашинян за укрепването на отношенията между Казахстан и Армения. Той отбеляза, че премиерът е широко известен в международната общност като силен лидер, далновиден политик и изтъкнат държавен деец. Въз основа на изключителните заслуги на Никола Пашинян, президентът му връчи най-високото отличие на Казахстан – орден „Алтын Қыран”.

Хлябът е един

Говорейки за перспективите за сътрудничество, Касим-Жомарт Токаев подчерта, че Казахстан и Армения са съсредоточили усилията си върху активизирането на търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество. По време на преговорите беше постигнато споразумение за приемане на конкретни мерки, насочени към увеличаване на обема на взаимната търговия и разширяване на номенклатурата на стоките.

– Ние също изразихме готовност да подкрепим експортния потенциал на Армения и подчертахме важността на реализацията на инвестиционни проекти. Беше постигнато споразумение за приемане на практически мерки за укрепване на връзките между предприемачите. Създаденият Делови съвет „Казахстан-Армения“ има за цел да обедини представителите на бизнеса от двете страни и да съдейства за реализацията на взаимноизгодни проекти, счита държавният глава.

В резултат на преговорите Касим-Жомарт Токаев и Никол Пашинян приеха съвместна декларация, която президентът на Казахстан определи като историческа.

Според политолога Таир Нигманов, Казахстан и Армения наистина имат значителен, но доскоро нереализиран потенциал за икономическо сътрудничество.

Днес, на фона на положителната динамика в отношенията между Баку и Ереван, се откриват нови възможности. Ако този процес продължи да се развива, той неизбежно ще се отрази и на икономическите връзки между Казахстан и Армения. Ще можем да увеличим обемите на доставките, което преди беше невъзможно именно поради ограниченията, свързани с транзита, счита експертът.

Според него, в този контекст селското стопанство придобива особено значение. Казахстан трябва активно да се бори за международни пазари за продажба на своите селскостопански продукти – пшеница, брашно, преработени продукти. В този смисъл Армения може да се превърне в важен и стабилен експортен пазар. Предвид нарастващата нужда на страната от продоволствена сигурност и диверсификация на доставките, сътрудничеството в аграрната сфера може да се превърне в една от точките на растеж на двустранните отношения. Нашата страна е готова да доставя редовно в Армения висококачествени зърнени продукти и други стоки. Откриването на директна въздушна връзка между двете страни и организирането на въздушен превоз на товари ще бъде една от приоритетните задачи.

Перспективните направления за разширяване на сътрудничеството могат да се преценят по съдържанието на внушителния пакет документи, подписани в резултат на преговорите. Сред тях са пътната карта за търговско-икономическо сътрудничество между правителствата на двете страни за периода 2026-2030 г., както и меморандуми за високотехнологичната промишленост, изкуствения интелект и цифровизацията, селското стопанство.

– Както се казва, на повърхността са двете най-важни направления – селското стопанство и IT секторът. За Армения Казахстан е важен от гледна точка на продоволствената сигурност, – отбеляза научният сътрудник на Института за приложни политически изследвания APRI Armenia Сергей Мелконян.

В същото време Армения, според него, е готова да предложи на Казахстан технологичен опит.

– Като се има предвид посланието на президента на Казахстан, в което цифровизацията е определена като едно от приоритетните направления, тук има значителен потенциал. Включително арменските диаспорални проекти, като центровете за творчески технологии TUMO, които в момента са на дневен ред в Казахстан, – счита експертът.

В резултат на преговорите беше постигнато споразумение, че през следващата година Международният образователен център на Армения TUMO Astana ще отвори врати на базата на казахстанския Международен център за изкуствен интелект Alem.ai.

Една трета от подписаните в резултат на преговорите документи се отнасят до културната и хуманитарната сфера, което означава, че лидерите на страните признават тази сфера за най-важен инструмент за укрепване на взаимното разбирателство и доверие.

– Както е известно, миналата година в Астана се проведоха Дни на културата на Армения, а тази година за първи път в Ереван бяха организирани Дни на културата на Казахстан. В столицата на Армения беше открит парк, носещ името на Абай Кунанбайулы. Днес една от улиците на нашата столица беше кръстена на името на изтъкнатия арменски просветител Месроп Маштоц. Безспорно, такива начинания свидетелстват за духовната близост на нашите народи и отразяват искреното уважение към техните прославени представители, подчерта Касим-Жомарт Токаев.

Никол Пашинян потвърди, че отношенията между Армения и Казахстан са достигнали ниво на стратегическо партньорство.

„Това означава ново ниво на развитие на нашето сътрудничество в региона“, заяви министър-председателят на Армения.

Преговорите между Касим-Жомарт Токаев и Никол Пашинян, проведени в Астана, станаха отправна точка за реализиране на този потенциал, особено в условията на нарастващ интерес от страна на Армения към диверсификация на външноикономическите връзки и укрепване на продоволствената и енергийната сигурност. По този начин визитата на министър-председателя на Армения в Астана се превърна в важна стъпка към формирането на устойчива архитектура на сътрудничество, в която иновациите и транспортът играят ролята на стратегически свързващи звена.

автор: Юлия Полонская

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares