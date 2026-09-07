От оживените улици и историческите забележителности до величествените планини на Тяншан – открийте 10 места, които показват най-красивото лице на Алмати.

Алмати е град, който трудно се побира в едно определение. Той е едновременно модерен и исторически, зелен и динамичен, градски и удивително близо до планината. Само за един ден можете да разглеждате архитектурата на стария град, да опитвате местни специалитети на базара, а следобед вече да се изкачвате високо в Тяншан.

Именно тази комбинация превръща Алмати в едно от най-интересните места за посещение в Казахстан. Сред най-популярните места сред чуждестранните туристи през 2025 г. са Шимбулак, Голямото Алматинско езеро и Медеу.

1. Паркът „28-те панфиловци“ – зеленото сърце на града

Ако посещавате Алмати за първи път, паркът „28-те панфиловци“ е отлично място, от което да започнете.

Това е едно от най-популярните зелени пространства в центъра на града. Сред високите дървета се намира една от най-разпознаваемите забележителности на Алмати — Вознесенската катедрала, известна и като катедралата „Зенков“.

Храмът впечатлява не само с пъстрите си куполи, но и със своята конструкция. Катедралата е изградена от дърво и е сред най-известните дървени религиозни сгради в света. Официалният туристически портал на Казахстан посочва, че тя е построена с традиционни строителни техники и оцелява при силното земетресение от 1911 г.

В парка можете да видите и мемориали, посветени на войниците, както и Вечния огън.

Защо да го посетите?

За история, архитектура, спокойна разходка и едни от най-характерните снимки на Алмати.

2. Зеленият базар – там, където градът има вкус

Зеленият базар е мястото, където можете буквално да опитате Казахстан.

Пазарът е едно от най-оживените места в центъра на Алмати и е чудесен начин да се запознаете с местната кухня и ежедневието на жителите. Туристическият портал на Казахстан също препоръчва Зеления базар като част от разходката из централната част на града.

По щандовете ще откриете сушени плодове, ядки, подправки, месо, млечни продукти и традиционни казахски храни. Сред нещата, които си заслужава да опитате, са курт, кази, сушени плодове и различни видове сладки.

Тук не идвайте само заради пазаруването. Разходката между щандовете е своеобразно културно преживяване — ще видите как изглежда ежедневният Казахстан далеч от туристическите клишета.

Съвет: ако искате да снимате продавачи или техните стоки отблизо, добре е първо да попитате за разрешение.

3. Кок Тобе – най-добрата панорама към Алмати

Кок Тобе е едно от местата, които най-бързо ще ви покажат защо Алмати е толкова специален.

Хълмът се издига над града и предлага впечатляваща панорама към Алмати и планините. До него може да се стигне с кабинков лифт, а горе има алеи, места за разходка, заведения и атракции. Официалният туристически портал определя Кок Тобе като една от основните панорамни точки на града.

Най-добрият момент за посещение е късният следобед. Ако времето е ясно, можете да останете до залез и да наблюдавате как светлините постепенно обхващат града.

Има и още една причина да го включите в маршрута си — гледката към Тяншан оттук е великолепна.

Най-подходящо за: залез, романтична разходка, семейно посещение и панорамни снимки.

4. Медеу – мястото, където градът среща планината

Само сравнително кратко пътуване от центъра и вече сте в планинска среда.

Медеу е високопланински спортен комплекс, известен най-вече със своята ледена пързалка. Намира се на около 1691 метра надморска височина и е една от емблемите на Алмати.

През зимата мястото е особено впечатляващо — снегът, планинските склонове и ледената пързалка създават почти кинематографична атмосфера.

Но Медеу не е само зимна дестинация. През по-топлите месеци районът е отправна точка за разходки и планински маршрути.

А ако искате да продължите още по-високо, следващата спирка е Шимбулак.

5. Шимбулак – Тяншан на една кабинка разстояние

Шимбулак е сред местата, които превръщат Алмати в необикновена градска дестинация.

Курортът се намира високо в планината и е свързан с Медеу чрез кабинкови лифтове. В зависимост от сезона тук можете да карате ски и сноуборд, да се разхождате или просто да се насладите на алпийските пейзажи.

Най-високите станции достигат около 3200 метра надморска височина, което означава, че за сравнително кратко време можете да преминете от оживения град към истинска високопланинска среда.

Именно комбинацията от град и планина е една от най-силните страни на Алмати.

6. Голямото Алматинско езеро – природната картичка на Казахстан

Ако трябва да изберете само една природна забележителност около Алмати за снимки, Голямото Алматинско езеро е сред най-силните кандидати.

Езерото е разположено високо в планината и е известно с наситения цвят на водата, който може да се променя според сезона, времето и осветлението.

То се намира в района на Медеу и е част от защитена природна територия. Важно е да се има предвид, че условията за достъп могат да се променят, затова е добре да проверите актуалната информация непосредствено преди

7. Арбат – пешеходната страна на Алмати

Алмати не е само планини, музеи и исторически сгради. За да усетите съвременния ритъм на града, отделете време за Арбат.

Пешеходната зона около улица Жибек Жоли е популярно място за разходки, кафенета, улично изкуство и срещи.

Това е място, където можете просто да забавите темпото — да седнете в кафене, да наблюдавате хората и да усетите атмосферата на съвременен Алмати.

Именно такива места често оставят по-силен спомен от забележителностите, които посещавате по списък.

8. Вознесенската катедрала – архитектурно чудо от дърво

Катедралата заслужава отделно място в списъка, дори ако вече сте посетили парка „28-те панфиловци“.

Причината е проста — сградата е изключително фотогенична.

Цветните куполи, дървената конструкция и зеленината около нея създават една от най-разпознаваемите гледки на Алмати. Официалният туристически сайт на Казахстан отбелязва, че храмът е построен през 1907 г. и е сред уникалните дървени архитектурни паметници.

За най-добри снимки посетете района сутрин или в късния следобед, когато светлината е по-мека.

9. Централният държавен музей – среща с историята на Казахстан

За да разберете Алмати, не е достатъчно само да разглеждате улиците му. Трябва да надникнете и в историята на Казахстан.

Централният държавен музей е едно от местата, които помагат да се направи именно това. Сред темите, които можете да проследите, са древните цивилизации, номадската култура, историята на казахските земи и развитието на съвременен Казахстан.

Особено интересна е връзката с прочутия „Златен човек“ — археологическа находка, превърнала се в един от символите на Казахстан.

Музеят е добър избор и ако времето в Алмати не е подходящо за планинска разходка.

10. Ботаническата градина – зеленият оазис на Алмати

Алмати е известен със зеленината си и Ботаническата градина е чудесно доказателство за това.

Тя предлага различна атмосфера от оживения център — просторни алеи, дървета, растителни колекции и места за спокойна разходка.

Официалният туристически портал на Казахстан посочва площ от около 105 хектара, което я превръща в едно от големите зелени пространства на града.

Тук можете да си починете след няколко часа разглеждане на центъра или просто да прекарате спокойно следобед сред природата.

Защо Алмати остава в сърцето?

Алмати има нещо, което много туристически градове трудно постигат — разнообразие без огромни разстояния.

Сутрин можете да разглеждате дървената катедрала в центъра. След това да се потопите в ароматите на Зеления базар. Следобед да се качите на Кок Тобе, а на следващия ден да се озовете високо в Тяншан.

Градът съчетава казахска култура, съветско наследство, модерна градска среда и невероятна природа. Именно това го прави различен от стандартната туристическа дестинация.

Ако разполагате с повече време, можете да използвате Алмати и като база за по-далечни природни приключения — например до Чарынския каньон, Көлсайските езера и езерото Кайънди.

Статия на Кристина Тенева

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