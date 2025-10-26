Алмати е потопено в златистите багри на есента
Потопете се в атмосферата на „бабиното лято” през погледа на фотографа от агенция Kazinform.
Въпреки че вече е есен, в града е топло и слънчево като през лятото. През деня въздухът се затопля до +18+20 градуса, слънцето ярко осветява планините, а в небето няма нито едно облаче.
Въздухът е изпълнен с мека светлина, улиците и парковете са потопени в златисти и кехлибарени цветове.
Фото: Александр Павский / Kazinform
Есента подари на града малко топлина преди настъпването на зимата, просто ти се иска да се разхождаш и да слушаш как шумолят листата под краката ти.
Фото: Александр Павский / Kazinform
Улиците и парковете на Алмати се превърнаха в живописна картина. Есента в Алмати е щедра на цветове.
Фото: Александр Павский / Kazinform
Навсякъде има буйство от нюанси: от нежно златисто до огнено оранжево, от медно до бордо. Под краката се простира мек многоцветен килим.
Фото: Александр Павский / Kazinform
Жителите на Алмати се наслаждават на тази красота, забавят крачка, за да запомнят всеки миг. Някои се разхождат бавно в парковете, други седят с чаша кафе в ръка и наблюдават падащите листа.
Фото: Александр Павский / Kazinform
Децата с възторг тичат, събират шепи листа и безгрижно ги хвърлят нагоре. Звънкият им смях напомня, че щастието е в простите неща – в миговете.
Фото: Александр Павский / Kazinform
На фона на планинските върхове, където вече е паднал първият сняг, златистите листа на предпланините изглеждат особено контрастно.
Алмати сякаш съчетава две сезона – в планините вече се усеща дъхът на зимата, но в подножието все още властва есента.
Фото: Александр Павский / Kazinform
„Бабино лято“ в Алмати — удивително време, когато особено ясно усещаш колко прекрасна е картината, създадена от самата природа.
Фото: Александр Павский / Kazinform
По-рано на територията на санаториума „Almaty Resort” на Медицинския център на Управлението по делата на президента на Република Казахстан се състоя ярък и наистина сърдечен празник – Международният ден на ябълката.
Фото: Александр Павский / Kazinform
автор: Камшат Абдирайым
източник: www.inform.kz