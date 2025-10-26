Алмати е потопено в златистите багри на есента

Потопете се в атмосферата на „бабиното лято” през погледа на фотографа от агенция Kazinform.

Въпреки че вече е есен, в града е топло и слънчево като през лятото. През деня въздухът се затопля до +18+20 градуса, слънцето ярко осветява планините, а в небето няма нито едно облаче.

Въздухът е изпълнен с мека светлина, улиците и парковете са потопени в златисти и кехлибарени цветове.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Есента подари на града малко топлина преди настъпването на зимата, просто ти се иска да се разхождаш и да слушаш как шумолят листата под краката ти.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Улиците и парковете на Алмати се превърнаха в живописна картина. Есента в Алмати е щедра на цветове.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Навсякъде има буйство от нюанси: от нежно златисто до огнено оранжево, от медно до бордо. Под краката се простира мек многоцветен килим.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Жителите на Алмати се наслаждават на тази красота, забавят крачка, за да запомнят всеки миг. Някои се разхождат бавно в парковете, други седят с чаша кафе в ръка и наблюдават падащите листа.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Децата с възторг тичат, събират шепи листа и безгрижно ги хвърлят нагоре. Звънкият им смях напомня, че щастието е в простите неща – в миговете.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На фона на планинските върхове, където вече е паднал първият сняг, златистите листа на предпланините изглеждат особено контрастно.

Алмати сякаш съчетава две сезона – в планините вече се усеща дъхът на зимата, но в подножието все още властва есента.

Фото: Александр Павский / Kazinform

„Бабино лято“ в Алмати — удивително време, когато особено ясно усещаш колко прекрасна е картината, създадена от самата природа.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По-рано на територията на санаториума „Almaty Resort” на Медицинския център на Управлението по делата на президента на Република Казахстан се състоя ярък и наистина сърдечен празник – Международният ден на ябълката.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

автор: Камшат Абдирайым

източник: www.inform.kz





























