Алфа Мъж… това са двете думи, които аз най-често чувам да споменават жените

Къде е?

Как да го открием ?

Това е въпросът …. но всъщност реално не е! въпросът е първо “защо все още не съм го привлякла ?” Добре е да сме наясно с това …

Отговора

“Заети са!” … нееееее

Не … ти като жена не си на тази честота все още … иначе всички Алфи изведнъж ще са свободни за тебе …

НО дори да си на тази честота , дори да дойде защото той винаги идва за момичетата с които работя …

как да го задържа!

Реално не е въпросът къде е Алфа Мъжа, защо не се появява, свободен ли е … въпросът е какво аз ще го правя като го открия!

И тук 90% всички окапват като зрели круши!

Да задържиш отношения с Алфа Мъж е висш пилотаж!

Аз по-сложно нещо не знам в любовта!

Бетите, Гамите, Лузерите … това са момчетата фасулска работа!

Но Алфата ! Божееее … къртовски труд и университетско образование по любов и взаимоотношения едва едва стига!

За да ви е мирна главата съветът ми е ориентирайте се към Бета Мъже!

Ако искате беля на главата – добре нека да е Алфа!

Но първо се научете каква трябва да е жената за Алфа Мъжа!

Без това познание – сте круша … узряла, паднала и скоро стъпкана и смачкана именно от крака на Алфата!

За Консултации – Десислава Илиева

Facebook

Twitter



Shares