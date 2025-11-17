Алфа Мъж… това са двете думи, които аз най-често чувам да споменават жените
Къде е?
Как да го открием ?
Това е въпросът …. но всъщност реално не е! въпросът е първо “защо все още не съм го привлякла ?” Добре е да сме наясно с това …
“Заети са!” … нееееее
Не … ти като жена не си на тази честота все още … иначе всички Алфи изведнъж ще са свободни за тебе …
НО дори да си на тази честота , дори да дойде защото той винаги идва за момичетата с които работя …
как да го задържа!
Реално не е въпросът къде е Алфа Мъжа, защо не се появява, свободен ли е … въпросът е какво аз ще го правя като го открия!
И тук 90% всички окапват като зрели круши!
Да задържиш отношения с Алфа Мъж е висш пилотаж!
Аз по-сложно нещо не знам в любовта!
Бетите, Гамите, Лузерите … това са момчетата фасулска работа!
Но Алфата ! Божееее … къртовски труд и университетско образование по любов и взаимоотношения едва едва стига!
За да ви е мирна главата съветът ми е ориентирайте се към Бета Мъже!
Ако искате беля на главата – добре нека да е Алфа!
Но първо се научете каква трябва да е жената за Алфа Мъжа!
Без това познание – сте круша … узряла, паднала и скоро стъпкана и смачкана именно от крака на Алфата!
За Консултации – Десислава Илиева