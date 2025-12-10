Алексия Енчева – Младата звезда на бачата, която превръща танца в сърцебиене

Варна отдавна е град на талантите, но през последните години едно име изпъква все по-ярко и завладяващо – Алексия Енчева.

Младата танцьорка, която започва танцовия си път едва на 14 години, превърна любовта към ритъма в мисия, в енергия и в мечта, която вече живее – „Bachata School by Aleksya“, собствената ѝ школа по бачата, отваря врати през 2025 г.

Разположена в гр. Варна, ул. „Солун“ 2, в залите на Artusix Dance Studio, школата бързо се превръща в притегателно място за всички, които искат да открият магията на този чувствен латино стил. За Алексия бачата не е просто танц – тя е емоция, дъх, свобода. Макар през годините да е преминала през салса, кизомба и други латино ритми, именно бачатата остава нейната голяма любов.

И любовта ѝ не остава незабелязана.

През 2023 г. Алексия печели наградата „ДЕБЮТ за най-добър танцьор – стил бачата“ в престижните варненски награди за мода, шоу и бизнес.

Година по-късно – 2024 г., тя отново впечатлява журито и получава отличието „Най-добър млад танцьор – бачата“.

Със стремително изкачване и непрестанно развитие, през 2026 г. Алексия е номинирана и за националните Награди „Върховете“, които ще се проведат на 30 януари 2026 г. в City Mark Art Center, София, в категория „Най-добре развиващ се танцьор“ – признание, което поставя младата звезда сред най-ярките имена на българската танцова сцена.

Но Алексия не е просто талант – тя е сърце.

Тя активно подкрепя благотворителната инициатива „Кауза на звездите“, посветена на младите таланти в модата и музиката. Проектът е организиран от Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и поп изпълнител, и събира под един покрив много блясък, стил и класа – качества, които Алексия носи естествено и неусетно.

Всяко нейно движение говори.

Всяка стъпка оставя следа.

Всеки танц е история, която разказва без думи.

Днес Алексия Енчева не просто учи хората да танцуват – тя ги учи да чувстват, да вярват, да се изразяват. А Bachata School by Aleksya се превръща в дом на вдъхновението, на красотата и на младостта, която не се страхува да мечтае смело.

Тя е доказателство, че когато следваш сърцето си, сцената винаги отваря място за твоето сияние.

Facebook

Twitter



Shares