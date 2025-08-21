Актуална информация за изпълнението на споразумението за незабавно и безусловно прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд

Основно изявление на Н.П. генерал-лейтенант Мали Сочета, говорител на Министерството на националната отбрана:

Днес следобед бих искал да представя някои актуални информации след влизането в сила на примирието между въоръжените сили на Камбоджа и Тайланд на 28 юли 2025 г. и след приключването на извънредното заседание на ГБК на 7 август 2025 г., към днешна дата.

1. От 6:00 ч. на 20 август 2025 г. до 15:00 ч. днес следобед ситуацията на фронтовите линии, военни райони 4 и 5 – провинции Преа Вихеар, Одар Меанчей и Бантей Меанчей – остава спокойна и стабилна под контрола на нашите въоръжени сили. Камбоджанските въоръжени сили са силни и остават напълно бдителни в защита на суверенитета и териториалната цялост на страната. Камбоджанските въоръжени сили спазват стриктно и прилагат безкомпромисно примирието, постигнато на 28 юли 2025 г., както и 13-точковия протокол, приет на извънредното заседание на Общия граничен комитет на Камбоджа и Тайланд (GBC) на 7 август 2025 г. под наблюдението на Малайзия, Съединените щати и Китайската народна република.

2. Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа улесни провеждането на целодневна програма за инспекционни посещения на място за временния екип за наблюдение (IOT), състоящ се от представители на пет държави: Малайзия, Индонезия, Лаос, Филипините и Виетнам. Екипът, ръководен от полковник Назли Бин Абдул, военен аташе на Малайзия в Камбоджа, посети провинция Преа Вихеар и околностите на храма Преа Вихеар, за да наблюдава, провери и докладва за актуалната ситуация след споразумението за прекратяване на огъня. Следва да се отбележи, че мисията на IOT е резултат от специалната среща, проведена на 28 юли 2025 г. в Путраджая, Малайзия, и извънредното заседание на Общия граничен комитет между Камбоджа и Тайланд (GBC), приключило на 7 август 2025 г.

3. Следва да се отбележи, че на 29 юли 2025 г. Камбоджанската служба за действие срещу мини и помощ на жертвите (CMAA) издаде спешни указания за мерки за осведомяване, насочени към предотвратяване и контрол на рисковете, свързани с касетъчни боеприпаси и взривни устройства, за разселените цивилни лица в зоните за безопасност. След издаването на спешните указания национални и международни оператори започнаха съвместни операции за осведомяване на гражданите във всички зони за безопасност и продължават редовните си дейности в общностите на ниво местни структури и дори в отделни домакинства.

Ключовият аспект на това осведомяване е да се обогатят знанията на цивилните граждани за различните видове взривни устройства и потенциалните опасности, особено касетъчните боеприпаси, които в момента са разпръснати по повърхността около жилищни райони, училища и болници в общностите. Освен това операторите използват знаци, предупредителни сигнали и огради, за да маркират зоните, в които се намират тези взривни устройства, и мобилизират екипи за бързо реагиране, за да разчистят тези зони своевременно.

4. В същото време Камбоджа продължава да призовава тайландската страна да изпълни посоченото по-горе споразумение и да върне 18 от нашите военнослужещи в Камбоджа, за да могат да се съберат с техните семейства, които ден и нощ чакат завръщането им.Важно е да се отбележи, че тайландски войници незаконно арестуваха камбоджански военнослужещи веднага след влизането в сила на примирието на 29 юли 2025 г. към 16:00 часа на 20 август 2025 г. тяхното задържане продължава 22 дни, 8 часа и 10 минути. Министерството на националната отбрана, Кралските въоръжени сили на Камбоджа и международната общност ще продължат да изискват от Тайланд да спази задълженията си по международното право и никога няма да изоставим или оставим нито един член на нашите семейства в изолация. Кралското правителство, въоръжените сили и народът на Камбоджа са единни в защитата на своята територия, достойнство и суверенитет с непоколебима решителност и яснота.

Пълното спазване на примирието от двете страни ще създаде благоприятна атмосфера за възстановяване на мира, стабилността и нормалността в отношенията между двете ни страни. Това е нещо, което не само нашите два народа желаят, но и целия свят иска да види, както показват многото поздравителни послания и подкрепа за споразумението за примирие и положителните резултати от извънредното заседание на Общия граничен комитет на Камбоджа и Тайланд.

Камбоджа е решена да работи конструктивно, искрено и в тясно сътрудничество с Тайланд, Малайзия, другите страни членки на АСЕАН и всички заинтересовани партньори, като Съединените американски щати и Китайската народна република, за да гарантира ефективното и пълно спазване на примирието и разрешаването на споровете по мирен път и в съответствие с международното право, Устава на ООН и Устава на АСЕАН.

Благодаря ви.

