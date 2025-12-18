Активите на китайските фондове надхвърлиха 11,4 трилиона щатски долара

Активите на китайските фондове са надхвърлили границата от 80 трилиона юана (около 11,4 трилиона щатски долара), показват данни на Китайската асоциация за управление на активи в сряда.

Към края на третото тримесечие общата стойност на активите на китайските публични фондове, активите на частните фондове и продуктите за управление на частни активи на ценни книжа и фючърсни институции е нараснала с 11% на годишна база до над 80 трилиона юана, съобщи асоциацията.

По-конкретно, активите на китайските публични фондове са се увеличили с 14,6% на годишна база до 36,74 трилиона юана (около 5,22 трилиона щатски долара), докато активите на частните фондове са се увеличили с 10,4% до близо 22 трилиона юана (около 3,12 трилиона щатски долара).

Сюан Вей, главен стратег в China Asset Management Company, отдава жизнеността на публичните фондове на доверието на инвеститорите във висококачественото икономическо развитие на Китай.

Той отбеляза, че индустрията енергично насърчава публичните фондове за дялово участие и индексните инвестиции, като заяви, че значителното увеличение на емитирането на индексни фондове и пенсионни фондове е предоставило на инвеститорите широка гама от нискобюджетни, прозрачни и ефикасни инвестиционни опции.

Сред публичните фондове, фондовете за дялово участие отбелязаха най-голямо увеличение, нараствайки с 39,4% на годишна база, следвани от облигационните фондове с 9,3%, фондовете на паричния пазар с 12,5% и хибридните фондове с 15,1%.

Междувременно, фондовете за частни ценни книжа изпревариха други частни фондове с увеличение от 32,3% на годишна база, докато фондовете за частен капитал и рисков капитал нараснаха съответно с 2,2% и 6,3% на годишна база.

Откакто Държавният съвет публикува насоки за засилване на регулациите, предотвратяване на рисковете и насърчаване на висококачественото развитие на капиталовия пазар миналия април, качеството и инвестиционната стойност на листваните на борсата компании постепенно се увеличиха, а осъзнаването им за необходимостта от възнаграждаване на инвеститорите постепенно нарасна, което направи акциите по-привлекателни за инвеститорите в среда на ниски лихвени проценти, според Ян Лин, заместник-председател на StarRock Investment Management.

Възходът на фондовата индустрия не само ще добави динамика на капиталовия пазар, но и ще насочи фондовия пазар към бъдеще с по-професионални, дългосрочни инвестиции, каза Ян.

Видео: https://youtu.be/pieXdmMxnrw

Източник: CCTVPlus

