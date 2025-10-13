Ах, Арбат, мой Арбат…

Тези прекрасни стихове на Булат Окуджава са известни, може би, на всеки.

И именно с имената на великите поети, писатели, художници, музиканти е свързан Арбат – маршрутът, по който днес минаха бъдещите екскурзоводи.

Арбат и неговите преулки са невъзможни без театъра на името на Вахтангов, без стената на Цой, паметника на Пушкин и Натали.

Слушателите на курса научиха историята на развитието на този район на столицата, видяха неговия исторически и художествен облик, припомниха си неговите имена и особеностите на неговите преулки.

Нашият неизменен водач в света на историята и архитектурата на столицата Олга Зотова @OZotova_Moscowguide

А ние продължаваме да набираме слушатели за програми за повишаване на квалификацията на екскурзоводи в рамките на федералния проект „Активни мерки за насърчаване на заетостта“. Искате ли да се запознаете с методологията и да опитате да съставите свой маршрут?! Очакваме ви!

