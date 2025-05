Агент на Rolling Stones част от журито на 22-то издание на „В Двореца“

22-ма професионалисти от световната филмова индустрия ще журират фестивала за късометражно кино в Перник

“В рамките на предстоящото си 22-ро издание Международният фестивал за късометражно кино „В Двореца“ посрещаме жури от 22-ма установени професионалисти в различни области на световната филмова индустрия. Разпределени по категории, експертите ще оценяват и избират филмите, които ще представляват „В Двореца“ в надпреварата за 98-те награди „ОСКАР” – споделя Цанко Василев – директор на фестивала.

Игралните филми журират:

Бояна Бъчварова (България) – филмов художник с над 15 години професионален опит във филмови, телевизионни и сценични проекти. Работи като дизайнер и арт директор в редица български и международни продукции, член е на Production Designers Collective, Production Designers Research and Education Network. Бояна има докторска степен по дигитална сценография и е главен асистент по „Филмов и телевизионен дизайн“ в НАТФИЗ.

Мик Хенигън (Ирландия) – основател и директор на престижния филмов фестивал IndieCork в Ирландия, като преди това е директор и на Cork Film Festival цели 24 години. Основател и директор на кината в Irish Film Center. През 1996 г. създава арт хаус киното Kino Art House Cinema. Бил е член на управителните съвети на Irish Screen, Ирландския филмов институт и Федерацията на ирландските филмови дружества.

Санди Либерсън (Великобритания) – една от най-емблематичните фигури в световната филмова индустрия и дългогодишен амбасадор на Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца“. Санди е бил агент на Серджо Леоне, Питър Селърс, Ричард Харис, Линдзи Андерсън и Ролинг Стоунс. От 1977 г. изпълнява длъжността на вицепрезидент по продукция и маркетинг, а по-късно и президент на 20th Century Fox, като ръководи международния пазар и ранните филми на Междузвездни войни. Супервайзър е на разработването и производството на филми на В. Херцог, Н. Роуг, Б. Бертолучи, Ф. Зинеман, А. Куросава и Р. Скот. Основател и председател на Film London, съосновател на The Berlin Talent Campus, създател на трейнинга за продуценти в NFTS и е и сътрудник на много организации и проекти, посветени на развитието на таланти и умения във филмовата и медийната индустрия.

Никола Вукчевич (Черна Гора) – водещ черногорски филмов и театрален режисьор, университетски преподавател по филмова режисура. Вукчевич е с докторска степен и ръководи катедра „Кино и медии“ в Университета на Черна гора (UCG). Участник е в престижната програма „Фулбрайт“ на Държавния департамент на САЩ, национален делегат в Асамблеята на Асоциацията на европейските филмови режисьори (FERA). Режисьор е на два игрални филма, които получават редица престижни отличия на международни кинофестивали.

Филип Илсън (Великобритания) – директор и основател на най-емблематичния фестивал за късометражно кино във Великобритания – London Short Film Festival. Програматор на престижния BFI London Film Festival близо 20 години, а понастоящем и на фестивала за британски и ирландски филми във Франция.

Пер Фиксе (Норвегия) – директор на Международния фестивал за късометражно кино Minimalen в Трондхайм, Норвегия. Заснел е няколко късометражни филма и е автор на статии за кино, публикувани в норвежки и международни медии, най-вече в академичното списание Short Film Studies от IntellectBooks. Фиксе има магистърска степен по мениджмънт от Норвежкия университет за наука и технологии и, заедно с ръководството на фестивала, работи и като мениджър разработка на софтуер в частния сектор.

Анимационните филми журират:

Марио Радев (България/Великобритания) – визуален артист, аниматор, режисьор и педагог, базиран в Лондон. Анимационният му филм [O] получи номинация за Голямата награда на късометражното жури на кинофестивала Sundance през 2018 г., а последният му [S], печели наградата Jean-Luc Xiberras в Анси през 2024 г.

Матей Браня (Румъния) – режисьор на анимационни филми, автор на комикси, илюстратор и карикатурист. Доцент към Букурещкия Университет за кино, театър и кинематография, като 2 години изпълнява и длъжността на заместник-ректор по Международни отношения. Браня е известен и с анимациите си в шоуто „Marcă Înregistrată“, сътрудничеството си с Planeta Moldova, рекламите на фестивала SoNoRo и графиките на фестивала NexT IFF Букурещ, където е бил артистичен директор в продължение на 11 години, илюстрации и карикатури в различни издания, улични арт инсталации и пр. Автор е на редица книги за анимационно кино.

Проф. Радостина Нейкова (България) – режисьор, аниматор, илюстратор на детски книги и академик. Ръководител на програмите в катедра „Анимация“ и във факултет „Продукция и постпродукция“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Филмите ѝ са известни с използването на нетрадиционни, ръчно изработени техники като бродерия и текстилна апликация, които получават множество награди и отличия по международни фестивали. Проф. Нейкова е член на ASIFA, Съюза на българските филмови дейци и редица други професионални и академични организации.

Катаржина Сурмач (Полша) – директор на Международния филмов фестивал Etiuda&Anima в Краков, Полша. Има опит като куратор и организатор на множество филмови проекти и събития, а от две години е програматор на проекта CREATIVE LAB E&A, посветен на анимацията и виртуалната реалност.

Момчил Грозданов (България) – разпознаваем български аниматор, работил в екипите на много от новите български анимационни филми, дългогодишен колаборатор на Световния фестивал на анимационния филм във Варна.

Дарко Маснек (Хърватия) – аниматор и академик, базиран едновременно в Загреб и Бристол, с богато портфолио от анимационни филми, видео игри, инсталации и концептуално изкуство. Доцент е в Академията за изящни изкуства в Загреб и е член на фестивалния съвет на Анимафест.

Документалните филми журират:

Витеслав Хованец (Чехия) – завежда департамента по документално и късометражно кино към Чешкия национален филмов център. От 2010 г. работи за няколко филмови фестивала, включително Карлови Вари и Ихлава. Като журналист работи към различни чешки издания, в момента пише за списание Cinepur. Член на програмния екип на One World Human Rights Film Festival в Прага. Във филмовия център Витеслав отговаря за промотирането на чешки документални и късометражни филми в чужбина и подготвя фестивалните стратегии за предстоящи филми.

Лорънс Бойс (Великобритания) – започва кариерата си през 1999 г. на Международния филмов фестивал в Лийдс. От 2010 г. се установява в Талин, където работи за кинофестивала Black Nights и е ръководител на късометражната секция на PÖFF Shorts. Награждаван филмов журналист, пише за множество издания, сред които Screen International, Talking Shorts, Sight and Sound и Cineuropa. Член на FIPRESCI, Лондонския кръг на кинокритиците, Европейската филмова академия и БАФТА. Председател на Short Film Conference – най-голямата световна мрежа за късометражно кино.

Марк Бренън (Великобритания) – режисьор на късометражно кино от 2014 г. След успеха на първия му късометражен филм Tea For Two, съосновава филмовия фестивал Exit 6 – квалифициращ за BIFA и фигуриращ в списъка на 100-те най-високо оценени фестивала във FilmFreeway. Стратег и координатор по фестивално разпространение в агенцията Festival Formula.

Алесандро Джорджо (Италия) – с докторска степен по История на киното от Университета в Торино. Главен секретар на Torino Short Film Market от първото му издание през 2016 г. до 2021 г. Понастоящем е програмен директор на Италианския късометражен филмов център, на ShorTO Film Market и отговаря за филмовата селекцията на фестивала Cinemambiente. От 10 години работи и като филмов дистрибутор и изпълнителен продуцент във Withstand — независима продуцентска компания в Милано.

Леонор Мерсие (Франция) – режисьор, композитор и звуков артист. Като електроакустичен композитор създава музика за експериментални филми, включително Baptême – 360° – звукова творба, поръчана от Radio France, която предлага сетивно пътешествие от небето до океана. Тя режисира и музикални видеоклипове. Последният ѝ филм Sauvage е селектиран за наградите „Сезар“ и отличен на множество фестивали, като през 2024 г. печели наградата за най-добър документален филм на МФКК “В Двореца“.

Петър Земек (Словакия/Ирландия) – кинокуратор и дистрибутор от Словакия. Завършил е История на изкуствата и философия. Живее и твори в Ирландия от близо 20 години. Куратор на фестивала IndieCork и съосновател и директор на Вишеградския филмов фестивал от 2016 г. Съдиректор и мениджър на Green Ray Film Agency, агенция за фестивална дистрибуция, с фокус върху разпространението на късометражни филми.

Соня Моргенталова (Чехия) – ще бъде председател на журито в конкурса за подпомагане производството на нови късометражни филми, част от програмата за професионално развитие FILMER FORGE на „В Двореца“. Тя е културен мениджър и специалист по Теория на киното. От 2017 г. ръководи обучителни програми в института MIDPOINT, насочени към развитието на късометражни и пълнометражни филми.

22-ри Международен фестивал за късометражно кино „В Двореца“ се провежда в периода 27. юни – 1. юли 2025 г. в Двореца на културата – Перник и се организира от фондация „Международен фестивал за късометражно кино „В Двореца“ и Общинска фондация „Култура Перник“ с подкрепата на Община Перник, ИА „Национален филмов Център“, Национален фонд „Култура“ и Подпрограма МЕДИА на Европейската комисия.

Facebook

Twitter



Shares