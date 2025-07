9 години от осуетения опит за преврат в Турция

На 15 юли се чества Денят на демокрацията и националното единство в Турция по случай осуетения опит за преврат през не толкова далечната 2016. Превратът беше организиран и осъществен от Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), а заради техните действия 252 души загубиха живота си и 2 734 бяха ранени.

15 юли тази година отбеляза деветата годишнина от ужасяващите действия на терористическата организация. Президент Ердоган посети няколко събития в столицата Анкара, като първата му спирка беше в народното събрание. В речта си пред медии, държавници и оцелели от преврата, Ердоган похвали устойчивостта и съпротивата на нацията след като милиони хора откликнаха на призива му, и излязоха да защитят родната си земя. Президентът похвали и депутатите за това, че са отстоявали демокрацията, а обръщайки се към хората, които загубиха живота си през онази скръбна нощ, той заяви, че тяхната жертва няма да е на празно, тъй като Турция без тероризъм ще бъде тяхното наследство.

Независимо, че са минали 9 години от преврата, правителството на Турция продължава да преследва членовете на ФЕТО, с цел да ги изправи пред съда за действията си. А дотогава и много след това, 15 юли ще се празнува като денят, в който турския народ доказа и утвърди своята сила.

July 15 marked the 9th anniversary of the foiled coup attempt in Turkey.

July 15 marks Democracy and National Unity Day in Turkey, commemorating the foiled coup attempt in 2016. The coup was organised and carried out by the Fethullahist Terrorist Organisation (FETO), and because of their actions, 252 people lost their lives and 2,734 were injured.

July 15 this year marked the ninth anniversary of the terrorist organization’s horrific actions. President Erdogan attended several events in the capital Ankara, his first stop being at the Grand National Assembly. Speaking to media, statesmen, and survivors of the coup, Erdogan praised the resilience and resistance of the nation after millions of people answered his call and came out to defend their homeland and praised the lawmakers for standing up for democracy. Adressing the people who lost their lives on that sorrowful night, he said their sacrifice would not be in vain, as a Turkey without terrorism will be their legacy.

Even though it has been 9 years since the attempt, the Turkish government continues to pursue FETO members in order tobring them to justice for their actions. Until then, and long after, July 15 will be celebrated as the day the Turkish people proved and affirmed their strength.

