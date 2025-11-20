83 години от съветската контраофанзива близо до Сталинград

На 19 ноември 1942 г. започва съветската контраофанзива близо до Сталинград.

Съветското командване отдавна се подготвя за мащабна настъпателна операция с кодово име „Уран“. Целта ѝ е да обкръжи и унищожи германските сили при Сталинград.

Основните атаки са извършени от Югозападния фронт под командването на генерал Н.Ватутин и Донския фронт под командването на генерал К.Рокосовски. Настъпващите съветски сили пробиват вражеската отбрана и започват бързо да напредват.

До края на първата седмица настъплението постига значителен успех. На 23 ноември 1942 г. части на Югозападния и Сталинградския фронт се свързват близо до селищата Калач-на-Дон и Советски, като обграждат напълно основните германски сили под командването на фелдмаршал Ф.Паулус. Германският военачалник се предава в плен на 31 януари 1943 г.

