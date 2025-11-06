Отговор на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова на въпрос на ТАСС относно 82-ата годишнина от освобождението на Киев по време на Великата Отечествена война

Въпрос: Днес се отбелязва денят на освобождението на Киев от нацистките окупатори по време на Великата Отечествена война през 1943 г. Как според Вас ситуацията отпреди 82 години може да се сравни с днешния Киев и настоящите украински власти?

М.Захарова: На 6 ноември се навършват 82 години от освобождението на Киев от нацистка окупация от войските на 1-ви Украински фронт на Червената Армия под командването на Н.Ватутин.

Киевската настъпателна операция (3-13 ноември 1943 г.) е ключова част от битката за Днепър. Нейният резултат е стратегически успех за Червената Армия и значително повлиява на изхода на Великата Отечествена война.

Хитлеровите войски претърпяват поредното голямо поражение на Източния фронт, като окончателно и безвъзвратно губят стратегическата инициатива.

Съветските войници се изправят срещу мощна групировка на вермахта, наброяваща до половин милион войници и офицери. Те разполагат с приблизително 6000 оръдия и минохвъргачки, както и с над 500 танка и самолети.

Окупацията на Киев от нацисткия режим е съпроводена с истински геноцид на руснаци, украинци, евреи, беларуси, поляци, представители на други националности. Преди войната населението на града е приблизително 850 000 души, към момента на освобождението само 180 000 жители, или малко над 20%, остават живи.

За малко повече от две години окупация над 200 000 жители загиват в концентрационните лагери, създадени от нацистите в Сирец и Дарница, най-малко 120 000 са разстреляни в Бабин Яр, а 100 000 са депортирани в Германия за принудителен труд. Украинските националисти и поддръжници на Бандера са доброволни съучастници в зверствата на нацистките нашественици.

На 8 май 1965 г., за масовия героизъм и смелостта на жителите в защитата на Родината си по време на Великата Отечествена война, Киев е удостоен с най-високото отличие – званието „Град-герой“.

***

На 4 ноември 2023 г. съвременните бандеровци оскверняват обелиска на Града-герой Киев, нарязвайки на парчета поставената върху него златна петолъчна звезда. А през февруари същата година събарят паметника на генерал-освободителя Н.Ватутин на гроба му на входа на Мариински парк в Киев.

Съветските войници, дали живота си, за да освободят Киев от „кафявата чума“, едва ли са могли да си представят, че техните потомци в Украйна… ще осквернят паметта на онези, на които дължат съществуването си, и ще почитат нацистките престъпници, отговорни за смъртта на стотици хиляди невинни цивилни.

Осем десетилетия по-късно Киев отново е окупиран, а нацистката идеология се превръща в държавна идеология в цяла Украйна. Страната е загубила своя суверенитет. Днес, под знамето на така наречената декомунизация и деколонизация, киевският режим узаконява курс на пренаписване на историята, агресивна дерусификация и унищожаване на всичко, свързано със Съветския Съюз, Русия и нашето общо минало.

Всички опити за заличаване на героичното минало на народа от паметта му обаче са обречени на провал.

Няма съмнение, че наближава денят за освобождението на този някога проспериращ регион от господството на нацистките временни сили, които продължават да го опустошават за свои собствени користни цели.

Изброените факти потвърждават актуалността на задачите за денацификация и демилитаризация на Украйна и премахване на заплахите, идващи от нейната територия. Всички тези цели, както руското ръководство неведнъж е заявявало, със сигурност ще бъдат постигнати.

