80-та годишнина на Националния празник на СР Виетнам и 75 години дипломатически отношения между Виетнам и България
На 10 септември, сряда, от 19:00 часа се проведе празнично събитие във Военния клуб в София по случай националния празник на Социалистическа република Виетнам. Освен честването на 80 години от независимостта на Виетнам, другата тема на събитието беше и 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам.
Списъкът на поканените преливаше с високопоставени български държавници и представители на българския политически живот, представители на дипломатическите мисии, както медии и приятели на Виетнам. С влизането ни в залата на Военния клуб моментално разбираме колко време и старание са положили в организирането на това събитие Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует и нейният екип. Впечатление ни правят сцената, на която ще се проведе празничната програма, както и трите традиционни виетнамски музикални инструмента, поставени на нея.
Скоро започва и програмата. Откриването стартира с химна на Виетнам, а след това и с този на България. На сцената излиза и Нейно Превъзходителство г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует, която с топло обръщение приветства гостите и продължава с реч на майчиният си език. В изказването си тя наблегна на огромния прогрес на Виетнам и многобройните предизвикателства, които държавата е преодоляла през последните 80 години, за да се утвърди като динамична и развиваща се страна, дълбоко интегрирана в международната общност. Г-жа Нгует даде много примери как Виетнам се стреми да бъде приятел с всички държави и да провежда открита политика с тях. Тя ни съобщи, че Социалистическа република Виетнам навлиза в нов период на развитие, като стремежът ѝ е да се превърне в двайсетата по големина икономика в света. Като доказателство за това начинание, Нейно Превъзходителство спомена, че държавата подържа отношения с над 220 партньори, сред които и ЕС, както и че подържа дипломатически отношения с над 194 страни.
Във връзка с това, Г-жа Нгует сърдечно благодари на България и българските власти за подкрепата и доброжелателството, които се оказват на нея и нейния екип, както и за това, че вече 75 години България и Виетнам поддържат дипломатически отношения, които подпомагат икономическото и културно развитие на двете страни. В края на своята реч Нейно Превъзходителство помоли на сцената да излезнат няколко от специалните гости, за да могат заедно да срежат празнична торта, с която да символизират новото начало и да затвърдят двустранните отношения.
С това дойде краят на официалната част на събитието и началото на културната. На сцената беше поканена Мин Транг, музикантка, която беше пристигнала от Виетнам специално за това събитие. Нейното начинание като изпълнител е да представя богатата виетнамска култура чрез свиренето на традиционни инструменти. Програмата ѝ включваше изпълнения на трите инструмента, които забелязахме с влизането си в залата, съпроводени от деликатни и красиви традиционни танци, изпълнени от талантлива балетна група. Завършека на нейното представление беше изпълнение, което трогна всички присъстващи българи. „Една българска роза“, изсвирена на един от инструментите. Културната програма продължи с още изпълнения от виетнамски и български артисти.
Бихме искали сърдено да благодарим на Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует за поканата за това невероятно събитие. Организацията и програмата на приема идват да покажат уважението, което Виетнам има спрямо България, а това е нещо, с което можем само да се гордеем.
Текст и снимки: Иван Златанов
On Wednesday, September 10, at 7 p.m., a festive event was held at the Military Club in Sofia on the occasion of the national holiday of the Socialist Republic of Vietnam. In addition to celebrating 80 years of Vietnam’s independence, the event also marked the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Bulgaria and Vietnam.
The guest list was filled with high-ranking Bulgarian statesmen and representatives of Bulgarian political life, representatives of diplomatic missions, as well as media and friends of Vietnam. Upon entering the Military Club hall, we immediately understood how much time and effort H.E. Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet and her team had put into organizing this event. We were impressed by the stage on which the festive program would take place, as well as the three traditional Vietnamese musical instruments placed on it.
The program is about to begin. The opening ceremony starts with the Vietnamese national anthem, followed by the Bulgarian national anthem. Her Excellency Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet takes the stage and warmly welcomes the guests, continuing with a speech in her native language. In her speech, she emphasized Vietnam’s tremendous progress and the many challenges the country has overcome in the last 80 years to establish itself as a dynamic and developing country, deeply integrated into the international community. Ms. Nguyen gave many examples of how Vietnam strives to be friends with all countries and to pursue an open policy with them. She informed us that the Socialist Republic of Vietnam is entering a new period of development, with the aim of becoming the 20th largest economy in the world. As proof of this endeavour, Her Excellency mentioned that the country maintains relations with over 220 partners, including the EU, and that it has diplomatic relations with over 194 countries.
In this regard, Ms. Nguyen sincerely thanked Bulgaria and the Bulgarian authorities for the support and goodwill shown to her and her team, as well as for the fact that Bulgaria and Vietnam have maintained diplomatic relations for 75 years, which have contributed to the economic and cultural development of both countries. At the end of her speech, Her Excellency invited several special guests to come on stage to cut a festive cake together, symbolizing a new beginning and strengthening bilateral relations.
This marked the end of the official part of the event and the beginning of the cultural part. Minh Trang, a musician who had arrived from Vietnam especially for this event, was invited on stage. Her mission as a performer is to present the rich Vietnamese culture through playing traditional instruments. Her program included performances on the three instruments we noticed when we entered the hall, accompanied by delicate and beautiful traditional dances performed by a talented ballet group. The finale of her performance was a piece that touched all Bulgarians in attendance. „A Bulgarian Rose,“ played on one of the instruments. The cultural program continued with more performances by Vietnamese and Bulgarian artists.
We would like to sincerely thank H.E. Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet for the invitation to this incredible event. The organization and program of the reception demonstrate the respect that Vietnam has for Bulgaria, and this is something we can only be proud of.
Text and photos: Ivan Zlatanov