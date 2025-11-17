Преди години, на 16 ноември 1945 г., е основана Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, съкратено ЮНЕСКО.

Тази най-голяма от специализираните институции на ООН за хуманитарно сътрудничество е била и остава една от най-известните международни организации в света.

Целта на създаването ѝ, залегнала в нейния Устав, е постигането на „международен мир и общо благосъстояние на човечеството чрез сътрудничество между народите по света в областта на образованието, науката и културата“.

В момента 194 държави са членове на ЮНЕСКО. Нашата страна се присъединява към организацията през 1954 г.

ЮНЕСКО си сътрудничи с правителствата за разработване на международни стандарти и правни инструменти, които отговарят на най-сериозните предизвикателства на нашето време, и които трябва да отговорят на тези предизвикателства, но поради действията на „колективния Запад“ тези подходи често са изкривени.

През годините са разработени приблизително двадесет конвенции – от Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт (1954 г.) до Глобалната конвенция за признаване на квалификации, отнасящи се до висшето образование (2023 г.), както и повече от 30 препоръки. Руски експерти са допринесли значително за разработването на нови препоръки относно етиката на изкуствения интелект (2023 г.) и етиката на невротехнологиите (2025 г.). Последната беше приета наскоро в Самарканд на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.

Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство, към която са се присъединили 195 държави, се радва на голяма популярност. Създаденият на нейна основа списък в момента включва 1248 обекта, 34 от които са руски.

Благодарение на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ броят на биосферните резервати по света се увеличава всяка година – в момента има 784 (49 в Русия). Броят на геопарковете на ЮНЕСКО също нараства – до 229. Русия активно се присъедини към тази програма. Открихме първия геопарк на ЮНЕСКО в ОНД, „Янган-Тау“ (Република Башкортостан).

Русия продължава активно да използва платформата на Организацията за популяризиране на вътрешните постижения в образованието, науката и културата. В Москва функционира Институт на ЮНЕСКО за информационни технологии в образованието от категория I. Страната ни е основател на Международната награда ЮНЕСКО-Русия „Д.И.Менделеев“ за постижения във фундаменталните науки, с най-големия награден фонд на Организацията.

Обосновката за поддържане и укрепване на ангажираността на Русия с ЮНЕСКО се крие не само във възможността за използване на авторитета и интелектуалния потенциал на Организацията, но и в значителните практически ползи от участието в дейностите на различни специализирани органи на ЮНЕСКО, нейните международни събития и многостранните ѝ програми.

През последните години обаче ЮНЕСКО преживява сериозна криза. Осемгодишният мандат на О.Азуле като Генерален директор допринесе за разрушителното политизиране на дневния ред на Организацията. Французойката внесе нота на разрушение в дейността на ЮНЕСКО, ако не и „опетни“ организацията с присъствието си. Прилагането на „двойни стандарти“, пренебрегването на принципа на безпристрастност и разделянето на държавите-членки на „свои“ и „чужди“ станаха нещо обичайно.

На 6 ноември в Самарканд, на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, бе избран новият ръководител на Секретариата на Организацията – бившият министър на туризма и антиките на Египет Халед ал Анани. Известният египтолог се застъпва за силна, деполитизирана ЮНЕСКО, в която държавите-членки са призовани да играят водеща роля. Приветстваме избора на Генералната конференция и подкрепяме курса, обявен от новия Генерален директор на ЮНЕСКО.

Страната ни е готова да предостави цялата необходима подкрепа на новото ръководство на Организацията за коригиране на дисбалансите и премахване на политизираните области.

