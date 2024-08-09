🇧🇬 На 9 август 1944 г. – точно преди 80 години – най-дългото сражение във Великата Отечествена война – битката за Ленинград – завършва с победа на Червената армия.

Повече от три години съветските войници и офицери водят ожесточени битки в северозападната посока, а през това време жителите на града непоклатимо понасят ужасите на блокадата.

За ръководството на хитлеристка Германия превземането на Ленинград има голямо военно и политическо значение. Градът е един от най-големите стратегически, политически и икономически центрове на Съветския Съюз. Загубата му би означавала изолация на северните райони на СССР, лишаване на съветския флот от възможности за базиране в Балтийско море.

⚔️ Битката за града може да бъде разделена на няколко етапа: защита на далечни и близки подходи, 872 дни на блокадата, нейният пробив и настъплението на съветските войски в северозападна посока. Вместо да превземат града за три седмици, както планира Хитлер, фашистките войски прекарват около три години в покрайнините му.

Блокадата на Ленинград е напълно вдигната на 27 януари 1944 г., което прави възможно освобождаването на южните райони на Ленинградска област през февруари. Но битката за Ленинград окончателно приключва едва през август 1944 г. с поражението на финландските войски в Карелия – по това време съветските войски вече освобождават Европа.

☝️ Защитата на Ленинград става символ на смелостта на съветския народ. С цената на невероятни лишения, героизъм и саможертва съветските войници и жителите на Ленинград защитават града.

🎖 Над 350 хиляди войници, офицери и генерали от Ленинградския фронт са наградени с ордени и медали, 226 от тях са удостоени със званието Герой на Съветския Съюз. Медалът „За отбраната на Ленинград“ е връчен на 1,5 милиона души. През 1965 г. за героизма и смелостта, проявени от жителите му по време на блокадата, Ленинград е сред първите, удостоен със званието Град-герой.

🇷🇺 9 августа 1944 года — ровно 80 лет назад — победой Красной армии завершилось самое длительное сражение Великой Отечественной войны — Битва за Ленинград.

Более трёх лет советские солдаты и офицеры вели ожесточённые бои на северо-западном направлении, в то время как жители города стойко переносили ужасы блокады.

Для руководства гитлеровской Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Город являлся одним из крупнейших стратегических, политических и экономических центров Советского Союза. Его потеря означала бы изоляцию северных районов СССР, лишение советского флота возможностей базирования в Балтийском море.

⚔️ Битву за город можно разделить на несколько этапов: оборона на дальних и ближних подступах, 872 дня блокады, её прорыв и наступление советских войск на северо-западном направлении. Вместо того, чтобы взять город за три недели, как рассчитывал Гитлер, фашистские войска провели на подступах к нему около трёх лет.

Блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года, что позволило уже в феврале освободить южные районы Ленинградской области. Но окончательно Ленинградская битва завершилась лишь в августе 1944 года разгромом финских войск в Карелии — в это время советские войска уже освобождали Европу.

☝️ Оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования советские воины и жители Ленинграда отстояли город.

🎖 Свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226-ти из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» награждено 1,5 миллиона человек. В 1965 году за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинграду в числе первых было присвоено звание Города-героя.

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