8 руски песни, известни в цял свят

През XX век руски песни пеят Луис Армстронг и Boney-M, а днес парчетата на нашите диджеи звучат на концертите на Armin van Buuren, Iggy Azalea и във видео мемове за YouTube и TikTok.

GorkyPark – „Bang„

Рок китари на фона на веещите се знамена на СССР и САЩ, кичозно лого със сърп и 5 чука, и 5 момчета с дълги коси в стил Бон Джови – това са основните атрибути на първата съветска рок група, станала популярна в Европа и САЩ в края на 80-те години на миналия век.

След падането на Желязната завеса в САЩ наистина се интересуват от руска музика. Композиторът и продуцент Стас Намин знае това и иска да създаде група, която да попадне в американския шоубизнес.

„Направих проект специално за износ и бях наясно, че за американския и световния пазар е нужна англоезична група, която да свири в модерен за Америка по онова време стил“, спомня си Намин.

Групата се формира през 1987 г., а към 1989 г. колективът започва да записва първия си албум. Клипът на един от основните хитове на албума Bang, заснет в Ню Йорк, попада в „Топ 15“ на американския MTV и остава там 2 месеца, като завършва на трето място. Самият албум заема 80-то място в класацията на Billboard 200, а само за 3 седмици от момента на издаването на албума са продадени 300 000 копия.

На фона на успеха групата записва още една песен Peace in Our Time с участието на техния вдъхновител Бон Джови, провежда 2 турнета в САЩ и се явява на Moscow Music Peace Festival на стадион „Лужники“ с Бон Джови, Ози Озбърн и Скид Роу.

Накрая членовете на групата по споразумение уволняват основателя и мениджъра на проекта Стас Намин и това за тях е краят. Последният наистина популярен сингъл на групата е Moscow Calling. Албумът с едноименната песен, издаден през 1993 г., продава 500 000 копия в Европа, Азия и Русия. Той обаче не стига до американските класации.

Тату – Нас не догонят

Този руски музикален колектив, създаден през 1999 г., спекулира по темата за забранената любов между две ученички и бързо придобива популярност в САЩ и европейските страни. Първият им хит „Я сошла с ума“ веднага заема първите места в руския MTV и класациите на националните радиостанции. Клипът към песента печели наградите на MTV Video Music Awards в номинацията за избор на зрителите за най-добро руско видео.

През 2001 г. излиза видеоклипът на втория им хит „Нас не догонят“, а през 2002 г. групата представя английска версия на песента Not gonna gets us за САЩ. Парчето попада във всички световни класации, включително в САЩ, Австралия, Азия и страните от Южна Америка.

През 2003 г. групата се явява на наградите на MTV Movie Awards и става трета на Евровизия. През 2004 г. дуото анулира договора с продуцента, като по-късно издава друг международен албум. През 2009 г. момичетата съобщиха за разпада на групата.

LittleBig – Uno

Руската рейв група Little Big става популярна в Европа веднага след първото изпълнение на артистите на концерта на южноафриканската група Die Antwoord и видеото към песента Everyday I’m drinking. Друг техен хит Big Dick печели международната награда Berlin Music Video Awards в категорията Most Trashy. Включващият пародия на Ким Чен Ун Lolly Bomb печели наградата за най-добро музикално видео на престижния фестивал на Global Film Festival Awards.

Групата придобива особено голяма популярност благодарение на видеото към песента Skibidi, което набира 443 млн. гледания в YouTube. Песента е удостоена с белгийската награда Ketnet в номинацията Hype of the Year, а британското издание за електронна музика Mixmag пише за видеото. Освен това песента се появява и в Just Dance 2020. Новият пробив на групата е песента Uno, която трябваше да бъде представена на „Евровизия 2020“. Организаторите отмениха конкурса поради разпространението на коронавирус, но видеото към песента бе публикувано в официалния канал на Евровизия и стана най-гледаното в историята на състезанието, като събра 137 млн. гледания.

TonyIgy – Astronomia

През 2020 г. мемът на Coffin Danсe стана популярен в YouTube и TikTok – видео от африкански погребения, на които превозвачите на ковчези изпълняват хореографски номера. Видеото се превърна в символ на неуспеха; общо, видеото с хаштаг #coffindance и неговите производни е гледано повече от 2 млрд. пъти в TikTok.

Автор на саундтрака е руският DJ Антон Игумнов. По думите му, той започва да пише музика през 2007 г., а през 2010 г. публикува Astronomia. Парчето започва бързо да се разпространява в мрежата под заглавието DJ Next – Summer Hit 2010. През 2011 г. Astronomia става основа за новата песен на Iggy Azalea, а през 2014 г. Антон записва ремикс с Vicetone.

Поради популярността на мема с гробарите през 2020 г., песента също попадна в световната класация на Shazam и наведнъж зае 2 места в челната петица – ремиксът е на второ място, а оригиналът на четвърто.

Антон продължава да си изкарва прехраната със записи на нови парчета и в интервю съветва да обърнем внимание на останалото му творчество.

Витас – 7thElement

Витас – очарователен младеж, който пее във фалцет, става популярен в Русия през 2000 г., веднага след излизането на клипа му Opera No 2. Песента попада във всички руски класации и хитови паради, а също така е многократно номинирана за национални музикални награди.

Въпреки това, световна слава му донася песента 7th Element, видеоклипът към която е издаден през 2001 година. В него певецът се появява в сребърен костюм на извънземен, който според текста на песента идва на Земята, „за да ви даде тази песен“. Извънземният хит избухва с гръм и трясък не само в Русия, но и в чужбина.

През 2004-2006 г. Витас заминава на световно турне в Русия, САЩ, Канада, Австралия, Германия, Казахстан, Израел и Прибалтика. Витас е особено обичан в Азия – в допълнение към концертите, той участва и на церемонията по откриване на водните спортове на 29-те Олимпийски игри в Пекин през 2008 година. През 2011 г. певецът получава наградата MTV ASIA в категорията за „най-добър чуждестранен изпълнител“.

През 2016 г. същата песен 7th Element става отново популярна в САЩ – както се съобщава на уебсайта на изпълнителя, за 10 дни над 20 млн. потребители изтеглят парчето. Витас получава прозвището Weird Russian guy, което сам той потвърждава с изпълнението си на фестивала за електронна музика Tomorrowland, на който се появява в същия космически костюм от видеото. Записът от изпълнението му събира над 30 млн. гледания и хиляди положителни коментари.

Фьодор Шаляпин – „Из-за острова на стрежень“

Класическият руски музикален романс по думите на руския поет Дмитрий Садовников е посветен на атамана Степан Разин, който според легендата удавя персийската княгиня във водите на река Волга. Тя е пленена от него по време на морска битка край остров Суина през 1669 година. Песента е най-популярна в СССР в изпълнение на Фьодор Шаляпин.

На Запад обаче руският романс придобива съвсем различно значение. През 60-те години на миналия век в Англия и САЩ е популярна австралийската група The Seekers. Лондонският продуцент и автор на песни Том Спрингфийлд чува тази песен и вдъхновен от мотива й пише нови текстове за същата група The Seekers. Така се появява известната песен The Carnival is over, посветена на раздялата на влюбената двойка след празника.

Песента се задържа на първите места на британските класации в продължение на 3 седмици, а през 80-те е изместена от групата Boney-M…

И Ник Кейв.

Фьодор Шаляпин – „Очи черные„

Един от най-известните руски музикални романси по думите на писателя Евгений Гребенка се появява през 1884 година. В същото време романсът може да се счита за плод на международното творчество – думите са наложени върху композицията Valse Hommage от немския композитор Флориан Херман.

Същият Фьодор Шаляпин въвежда романса в репертоара си и започва да го изпълнява на концерти в Европа и САЩ.

Песента се харесва на много чуждестранни изпълнители. Изпълнявана е от Франк Синатра и Луис Армстронг.

Хулио Иглесиас използва мотива ѝ за 2 свои песни наведнъж – Nostalgie и Natali.

PPK – Resurection

В началото на 2000-те години парче от руската група PPK е популярно сред феновете на транс музиката. Името на групата съставено от първите букви на фамилните имена на членовете ѝ – Александър Поляков, Сергей Пименов и Роман Коржов.

Дискотечният хит е базиран на мелодията на съветския композитор Едуард Артемиев, написана за филма на Андрей Кончаловски „Сибериада“ (1978 година).

Песента оглавява много световни класации и става първата руска песен, попаднала в горещия ефир на BBC Radio One. Вторият сингъл на групата, Reload, също попада в международните класации, но не е толкова популярен. През 2003 г. групата PPK се разпада поради разногласия между членовете ѝ, а през 2016 г. един от тях, Роман Коржов, умира от рак в Ростов на Дон.

Resurection обаче често се помни от известни диджеи като Armin van Buuren през 2019 година.