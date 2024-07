8 късометражни филма от цял свят си тръгнаха с награди от 21-вото издание на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE

Проектите на Андрей М. Паунов и Иван Попов-Заека триумфираха в националния конкурс

На официална церемония в Двореца на културата в Перник бяха раздадени наградите на 21-вото издание на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE, който се проведе в града между 29-и юни и 6-и юли. В конкурсната програма участваха 166 филма от цял свят, които се бориха за отличията в 9 категории. Победителите бяха избрани от специално жури от 15 професионалисти в кино индустрията от цяла Европа.

В конкурса за български филми отличени бяха проектите на Андрей М. Паунов “2X2” и този на Иван Попов-Заека “Семеен портрет на чернозема”. Наградите за най-добри късометражни филми в професионалното игрално, документално и анимационно кино отидоха при продукции съответно от Турция, Швейцария-Белгия, Франция.

В студентския конкурс режисьори от Швейцария, Великобритания, Полша взеха призове от фестивала за игрални, документално и анимационно кино, а в експерименталното кино наградата отиде при продукция от Белгия. В конкурса за “Най-добър пълнометражен филм” първото място взе грузинският филм “Лиза, продължавай”, който откри фестивала, а наградата получи лично режисьорът Нана Джаналидзе.

В питчинг модула на фестивала FILMER FORGE PITCH бяха връчени две награди за реализирането на два български късометражни проекта. Първата в размер на 10 000 лв. се предоставя от Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE, а втората – снимачна техника под наем за 10 000 лева – от Magic Shop / Lensen & Camera Rental.

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар („©Oscar®” Awards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Това са победителите в категориите за най-добър игрален и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а също и победителят в категорията за най-добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® – студентските Оскари, както и за испанските награди Goya.

Фестивалът се организира от Фондация “Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE” и Фондация “Култура Перник” и е подкрепен от ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“ и подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

