8 десетилетия растеж: Виетнам отпразнува 81 години от своята независимост
Празникът събра приятели на Виетнам в България и отбеляза дългогодишните исторически и дипломатически връзки между двете държави
В София, в Централния военен клуб, се проведе официално празненство по случай 81-ата годишнина от независимостта на Социалистическа република Виетнам. Събитието беше организирано от Посолството на Виетнам в София и събра представители на дипломатическия и политическия живот в България, приятели на Виетнам, както и членове на виетнамската общност в страната.
Събитието беше открито от Нейно Превъзходителство г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует, която в своето приветствено обръщение подчерта, че през 1945 г. Хо Ши Мин обявява пред виетнамския народ и света независимостта на страната и правото на виетнамския народ сам да определя своето бъдеще. За последните осем десетилетия Виетнам се е превърнал в модерна държава, дълбоко интегрирана в международната общност.
Нейно Превъзходителство подчерта също, че България заема специално място в историята на Виетнам. Тя е важен партньор на страната и е сред първите държави в света, установили дипломатически отношения с Виетнам. През годините България е предоставила на хиляди виетнамци възможност да учат, работят и живеят в страната, което е създало връзки и спомени за цял живот.
Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует подчерта също, че благодарение на посещението на генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам в България през октомври 2025 г., отношенията между двете страни са се издигнали на ново равнище – от традиционно приятелство и многостранно сътрудничество до стратегическо партньорство.
Нейно Превъзходителство завърши, като заяви, че Виетнам, като държава, която все още носи последиците от войната, подкрепя дипломацията и мирното решение на конфликти и различия и остава ангажиран с принципите на международното право.
Заместник-министърът на външните работи на България г-н Христо Полендаков, който беше гост на събитието, също направи обръщение. В него той посочи, че стратегическото партньорство между България и Виетнам, установено след посещението на генералния секретар То Лам и изградено върху 76 години дипломатически отношения, е сред тези, които България активно развива. Той подчерта, че то е резултат от постоянния диалог и обмен между лидерите на двете държави.
Г-н Полендаков допълни, че развитието на българо-виетнамските отношения през последните десетилетия не е било във вакуум. Те са част от по-широкото икономическо партньорство между Европейския съюз и Виетнам. Той заяви, че България ще продължи да подкрепя задълбочаването на партньорството на Виетнам с Европейския Съюз.
С приключването на официалното откриване на празника, събитието продължи с жива музика, танци и автентична виетнамска кухня.
Статия и снимки на Иван Златанов
Eight Decades of Growth: Vietnam Celebrates 81 Years of Independence
The celebration brought together friends of Vietnam in Bulgaria and highlighted the long-standing historical and diplomatic ties between the two countries.
An official reception was held at the Central Military Club in Sofia to mark the 81st anniversary of the independence of the Socialist Republic of Vietnam. The event was organized by the Embassy of Vietnam in Sofia and brought together representatives of Bulgaria’s diplomatic and political circles, friends of Vietnam, as well as members of the Vietnamese community in the country.
The event was opened by H.E. Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet, who in her welcoming remarks emphasized that in 1945, Ho Chi Minh declared the country’s independence before the Vietnamese people and the world, as well as the Vietnamese people’s right to determine their own future. Over the past eight decades, Vietnam has developed into a modern country deeply integrated into the international community.
H.E. Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet also emphasized that Bulgaria holds a special place in Vietnam’s history. She described Bulgaria as an important partner and one of the first countries in the world to establish diplomatic relations with Vietnam. Over the years, Bulgaria has provided thousands of Vietnamese people with opportunities to study, work and live in the country, creating bonds and memories that have lasted a lifetime.
H.E. Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet further noted that, following the visit of To Lam, General Secretary of the Communist Party of Vietnam, to Bulgaria in October 2025, relations between the two countries have been elevated to a new level – from traditional friendship and multifaceted cooperation to a strategic partnership.
In her concluding remarks, H.E. Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet stated that Vietnam, as a country that continues to bear the consequences of war, supports diplomacy and the peaceful resolution of conflicts and differences and remains committed to the principles of international law.
Bulgarian Deputy Minister of Foreign Affairs Hristo Polendakov, who attended the event as a guest, also addressed the gathering. He noted that the strategic partnership between Bulgaria and Vietnam, established following General Secretary To Lam’s visit and built on 76 years of diplomatic relations, is among the strategic partnerships that Bulgaria is actively developing. He emphasized that it is the result of continuous dialogue and exchanges between the leaders of the two countries.
Mr. Polendakov added that the development of Bulgarian-Vietnamese relations over the past decades has not taken place in a vacuum. They are also part of the broader economic partnership between the European Union and Vietnam. He stated that Bulgaria would continue to support the deepening of Vietnam’s partnership with the European Union.
Following the official opening of the celebration, the event continued with live music, traditional dances and authentic Vietnamese cuisine.
Article and photos by Ivan Zlatanov