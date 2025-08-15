петък, август 15, 2025
Последни:
Общество

79-ти Ден на независимостта на Индия!

Редактор

Посолството на Индия отбеляза 79-ата годишнина от независимостта на Индия с грандиозно тържество, което събра духа на свободата, приятелството и културата.

Негово Превъзходителство г-н Арун Кумар Саху ръководеше церемонията по вдигането на знамето по този радостен повод и прочете обръщението на почитаемия президент към нацията в навечерието на 79-ата годишнина от независимостта. Събитието бе посетено от голям брой членове на индийската диаспора и приятели на Индия.

Интересно от мрежата

Вижте още

Защо руснаците свирят на… лъжици!?

Редактор

Участниците в конференцията „Европа – Азия. Диалог на цивилизациите“ обсъдиха проблема със защитата на традиционните ценности

Редактор

8-те най-скъпи обкова на руски икони

Редактор

Pin It on Pinterest