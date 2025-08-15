79-ти Ден на независимостта на Индия!

Посолството на Индия отбеляза 79-ата годишнина от независимостта на Индия с грандиозно тържество, което събра духа на свободата, приятелството и културата.

Негово Превъзходителство г-н Арун Кумар Саху ръководеше церемонията по вдигането на знамето по този радостен повод и прочете обръщението на почитаемия президент към нацията в навечерието на 79-ата годишнина от независимостта. Събитието бе посетено от голям брой членове на индийската диаспора и приятели на Индия.

Facebook

Twitter



Shares